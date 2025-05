A- A+

Wolney Queiroz Wolney Queiroz acompanhará atendimentos para busca de informações sobre descontos do INSS no Recife Os atendimentos serão presenciais nas agências dos correios da cidade para que aposentados e pensionistas tenham informações sobre os possíveis descontos indevidos do INSS

O Ministro da Previdência Wolney Queiroz disse em entrevista ao Bom Dia, Ministro que estará nesta sexta-feira (30) em Recife para acompanhar o primeiro dia dos atendimentos presenciais dos correios aos aposentados e pensionistas que buscam informações sobre os descontos indevidos do INSS.

“Nós temos uma determinação do presidente de abranger todo o conjunto de aposentados e pensionistas que foram lesados de alguma forma. Eu vou fazer questão de amanhã de manhã ir para uma agência dos Correios, oito da manhã, para receber os primeiros aposentados que chegarem lá em Recife, na agência acho que é dos Guararapes. Vou estar em Recife, o presidente dos Correios (Fabiano Santos) vai escolher uma agência para fazer esse mesmo trabalho, e o presidente do INSS (Gilberto Waller) também estará em outra agência. Vamos entrar em contato com os aposentados e recomendando sempre aos funcionários dos Correios todo carinho, toda atenção, todo cuidado com os nossos aposentados e pensionistas”, afirmou o ministro.

Após realizada a consulta presencial e cumprido o prazo de 15 dias úteis para análise e apresentação da documentação por parte da associação, o cidadão ou cidadã poderá retornar à agência para validar ou contestar a resposta apresentada pela entidade.

Wolney Queiroz explicou ainda que o objetivo é fazer com que todos os aposentados, aposentadas e pensionistas que tiveram descontos indevidos sejam identificados e ressarcidos. Para isso, nos casos daqueles que não buscaram os canais oficiais de informação do Meu INSS, telefone 135 ou o atendimento nas agências dos Correios, haverá uma busca ativa por essas pessoas.

“Nós vamos ver, no decorrer dos próximos meses, quantas entram em contato pelo meu INSS, pelas agências ou pelo 135. E depois a gente vai ver quem não entrou em contato: 500 mil pessoas, 200 mil pessoas, 50 mil pessoas. E nós vamos fazer uma busca ativa. Por quê? Porque há comunidades ribeirinhas, por exemplo, que não têm energia elétrica, não têm acesso ao telefone celular, não têm acesso ao computador, à internet. O INSS já está preparando um programa, através do PrevBarco. Nós temos os barcos da Previdência Social. Esses barcos vão fazer essa busca ativa, vão na casa do cidadão. E existe o PrevMóvel, que são veículos da Previdência Social também, que podem fazer essa busca ativa para pessoas com mobilidade reduzida, pessoas que estejam sem poder se deslocar e não tenham acesso ao meu INSS, aos canais que já foram apresentados. Então há disposição de não deixar ninguém para trás”.

