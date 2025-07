Wolney Queiroz anuncia cronograma de ressarcimento aos aposentados e pensionistas do INSS

A- A+

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, anunciou nesta quinta-feira (10) o cronograma de ressarcimento aos aposentados e pensionistas que tiveram descontos associativos indevidos. A partir desta sexta-feira (11), esses beneficiários poderão aderir ao acordo de ressarcimento proposto pelo Governo Federal. E no dia 24 de julho, o INSS inicia os primeiros pagamentos.

“A notícia que nós estamos dando hoje aqui é que nenhum aposentado e pensionista ficará no prejuízo”, enfatizou o ministro ao abrir a coletiva, ao lado do presidente do INSS, Gilberto Waller Jr. Wolney informou também que a medida anunciada representa “um pacto nacional que nós estamos celebrando em defesa dos aposentados e pensionistas que foram lesados. Vamos usar todas as lições que duramente tivemos nesse episódio para refazer todos os processos para reconstruir diante da sociedade a credibilidade do INSS e da Previdência Social”.

Wolney Queiroz também destacou que o Governo Federal está adiantando o dinheiro aos beneficiários, mas que responsabilizá os culpados pelos descontos. “O governo do presidente Lula está adiantando esse dinheiro, mas não irá abrir mão de nenhum centavo nas ações de regresso em busca de ressarcimento do Tesouro Nacional”, completou.

O INSS recebeu 3,8 milhões de contestações até momento. Desse total, 1,8 milhão já estão aptos a receber o ressarcimento. De acordo com o presidente do INSS, a expectativa é que já no primeiro mês todas essas pessoas aptas devem receber o pagamento com a correção pelo IPCA. Os canais de atendimento para consulta e contestação dos descontos feitos pelas entidades seguirão abertos até o dia 14 de novembro.

