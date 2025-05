A- A+

entrevista Wolney Queiroz detalha ressarcimento a vítimas de descontos indevidos e ações da Previdência Ao vivo nesta quinta-feira (29), a partir das 8h, ministro também abordará os primeiros atos à frente da pasta, mudanças no Conselho Nacional de Previdência Social e redução da fila do INSS

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, é o entrevistado desta quinta-feira, 29 de maio, do "Bom Dia, Ministro". O programa será realizado em formato de entrevista coletiva a partir das 8h. Em um bate-papo com jornalistas de portais de notícias e emissoras de rádio de várias regiões, ele vai detalhar as ações para enfrentamento dos descontos indevidos aplicados a aposentados e pensionistas.

A partir desta sexta-feira, 30 de maio, pessoas que avaliam que foram prejudicadas podem procurar uma das 4.730 agências dos Correios em todo o país para verificar se houve algum desconto associativo não autorizado em seu benefício. A iniciativa é uma parceria entre a Previdência Social e os Correios para oferecer atendimento presencial, humanizado e acolhedor para quem enfrenta dificuldades com o atendimento digital.

O beneficiário precisa levar apenas um documento de identificação oficial. Caso esteja impossibilitado de comparecer a uma agência, o atendimento poderá ser feito por um representante legal, mediante apresentação de procuração autenticada. Nesse caso, o acesso será restrito à consulta, sem possibilidade de alterações cadastrais.

O ministro também comentará as mudanças no Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), que passa a contar com novos órgãos e entidades, ao mesmo tempo em que afastou representantes de instituições suspensas no decorrer das investigações da Operação Sem Desconto. Outra frente de atuação do Ministério é a redução da fila do INSS, tema sobre o qual Wolney deve apresentar as próximas ações para agilizar o atendimento e melhorar os serviços prestados à população.



No programa, o ministro também falará sobre os primeiros atos da sua gestão à frente da Previdência Social, e as medidas que já estão implementadas para fortalecer o atendimento e acolher os segurados do INSS.

