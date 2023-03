A- A+

Pernambuco Workshop dos Correios apresenta soluções para quem quer vender no exterior Evento online vai tirar dúvidas sobre o Exporta Fácil, serviço com mais de 20 anos de mercado

Maior operador logístico das exportações e importações brasileiras, os Correios são os principais parceiros do empreendedor que busca ampliar seus negócios no exterior. De olho nesse público, a estatal realizará o workshop "Soluções internacionais", no próximo dia 4 de abril, para tirar dúvidas sobre o Exporta Fácil, serviço dos Correios com mais de 20 anos de mercado e mais de 4 milhões de exportações realizadas.

No evento online, o consultor de comércio exterior dos Correios em Pernambuco, Luiz Fernando Barbosa de Sá, vai explicar o passo a passo do processo de exportação, documentação necessária e como se dá o procedimento de liberação aduaneira. O especialista também vai detalhar as modalidades do Exporta Fácil para cada tipo de negócio e volume de exportação.

Atualmente, das cerca de 20 milhões de empresas brasileiras, apenas 28 mil são exportadoras; destas, somente 40% são micro e pequenas empresas (MPEs). Para Luiz Fernando, a baixa adesão dos empresários deve-se à falta de conhecimento e ao receio de encarar a burocracia do envio internacional.

"O Exporta Fácil dos Correios veio para desmistificar isso e provar que vender para o exterior é bem mais fácil do que muita gente imagina", defende o especialista, antecipando o que será tratado no workshop. Com destinos em mais de 200 países do mundo, o Exporta Fácil dos Correios desburocratiza o processo de exportação, trazendo mais agilidade e confiança de que o objeto será entregue na porta do destinatário, dentro do prazo. O workshop é gratuito, porém limitado a 250 vagas.

As inscrições podem ser realizadas por meio do link Comércio Exterior - Soluções dos Correios.

Serviço

1º Workshop “Soluções internacionais - Exporta Fácil e logística global”

Data: 4/4/2023

Horário: 15h

Local: evento online (plataforma MS Teams)

Palestrante: Luiz Fernando Barbosa de Sá

Veja também

Remédios Governo autoriza aumento de 5,6% no preço de remédios