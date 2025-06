A- A+

Logística Workshop gratuito no Recife reúne especialistas e inovações em logística Evento destaca avanços e estratégias no setor promovendo conexões e troca de conhecimento

O Recife será palco de um importante workshop nos dias 11 e 12 de junho voltado para profissionais e empresas do setor logístico. O evento reunirá executivos e especialistas para uma programação intensa com foco nas tendências, desafios e soluções para a logística no Brasil.

A abertura acontece às 13h de ambos os dias, com direito a credenciamento e boas-vindas. A agenda inclui palestras de líderes de grandes empresas, além de pitches curtos com vídeos institucionais de companhias que desenvolvem soluções inovadoras para o setor. Com seis edições em Pernambuco, o evento, que tem organização do Grupo Painel Logístico, já se consolidou como um dos principais fóruns de discussão logística.

O cronograma contará com palestras, cases de sucesso, exposição de soluções e oportunidades de networking. Confira abaixo alguns dos destaques:

Felipe Trigueiro - CEO da FTLOG Soluções

Henrique Tavares - Gerente de Operações da Maersk -

Maurílio Santos - gerente de logística da Master Boi.

Luis Martão - CEO da Illog Inteligência em Logística

Pedro Gregory, da Praso Distribuidora

Representantes da Binswanger

Os dois dias seguem o mesmo formato, com espaço reservado para apresentações rápidas em vídeo de empresas como W3, EngeSystems, Superflex e Technico. A programação também contempla um brunch com visita ao showroom de soluções logísticas e será encerrada com sorteio de brindes e prêmios para os participantes.

As inscrições são gratuitas e já estão abertas com vagas limitadas. Interessados podem garantir seu lugar pelo Sympla no link

39ª edição do Workshop de Logística: Soluções e Tendências

Data: 11 e 12 de junho de 2025 (gratuito)

Horário: 13h às 19h

Local: Mar Hotel Convention – Rua Barão de Souza Leão, 451, Boa Viagem, Recife/PE

