Workshop: pernambucanos podem participar de aula gratuita direcionada a empreendedores

Nesta terça-feira (27), o Prospera Santander Microfinanças, programa de microcrédito do Santander Brasil, promoverá, às 18h, o workshop gratuito “Como usar a internet para vender mais”. As atividades serão online e ministradas pela especialista em marketing digital do Banco, Vitória Marine.

O curso é voltado para os empreendedores de todo o Brasil, seja ele formal ou informal. As inscrições poderão ser feitas até às 17 horas do dia 27/2, por meio do link https://forms.office.com/e/8a0wUjnE6k .

Segundo o E-commerce Brasil, cerca de 75% dos consumidores usam as redes sociais para procurar produtos. Durante a pandemia, as mídias sociais tornaram-se grandes centros de comunicação, influenciando o comportamento dos consumidores. Hoje em dia, as redes estão se adaptando para unir o social e o comercial.

“Os empreendedores desempenham um papel crucial na economia, impulsionando a criação de empregos, estimulando a concorrência e promovendo a inovação. Por isso, o Santander se preocupa em apoiá-los em todos os momentos, desde o conhecimento para alavancar o negócio até a concessão de crédito”, explica Fernando da Hora, Head do Prospera Santander Microfinanças.

