A- A+

TECNOLOGIA WWDC 2025: iOS repaginado, Safari de cara nova e cautela com IA. O que esperar do evento da Apple Sem novos iPhones ou Macs, Apple deve apostar em reformulação visual do sistema operacional, recursos de produtividade e tradução automática com inteligência artificial

A partir das 14h no horário de Brasília, nesta segunda-feira, a Apple realiza a sua conferência anual para desenvolvedores, a WWDC 2025. O evento, sediado na sede da empresa em Cupertino, na Califórnia, se estende até sexta-feira.

Como de costume, o CEO Tim Cook fará a apresentação inicial, com anúncios focados em software. A expectativa é que a Apple revele uma reformulação visual completa de seus sistemas operacionais, avance de forma tímida em ferramentas de inteligência artificial e deixe de lado, por ora, grandes novidades em hardware.

“As mudanças em IA serão surpreendentemente modestas e provavelmente não impressionarão os observadores da indústria, especialmente considerando o ritmo acelerado de inovação de empresas como Google (Alphabet), Meta, Microsoft e OpenAI”, escreveu o jornalista da Bloomberg Mark Gurman, conhecido por antecipar com precisão os lançamentos da Apple.





O momento é de pressão para a companhia, que tem estado sob desconfiança de investidores em relação a capacidade de disputar os avanços com inteligência artificial. A empresa chegou a adiar por tempo indeterminado a reformulação do assistente de voz Siri. Recentemente, promoveu uma reestruturação na liderança da equipe de Siri e IA.

Enquanto isso, Jony Ive, ex-chefe de design da empresa e cocriador do iMac, iPod, iPhone, iPad e Apple Watch, uniu-se a Sam Altman, da OpenAI, para desenvolver novos dispositivos de hardware. Já a Samsung Electronics avança no campo da IA e planeja uma parceria ampla com a startup Perplexity.

Veja, a seguir, o que esperar do WWDC 2025.

Novo visual e nome do IOS

O anúncio de maior destaque será uma nova interface para todos os sistemas operacionais da Apple, incluindo o CarPlay. O novo visual será chamado de “Solarium”, baseado no sistema operacional que roda no Vision Pro, óculos de realidade mista da empresa. Para o usuário, a mudança significará maior uso de luz e transparência em todos os sistemas da Apple.

As barras de ferramentas e de abas terão novo visual, e haverá ícones de aplicativos e botões redesenhados. Também haverá um foco importante no uso de menus flutuantes (pop-out menus), permitindo que o usuário clique em um botão e visualize rapidamente uma lista de opções adicionais. No Mac, a barra de menus e os botões das janelas também ganharão novo design.

Como parte dessa reformulação dos sistemas operacionais, a empresa deve abandonar os números do IOs com base na versão, para adotar uma atualização com base nos anos. Isso significa que a Apple vai lançar o iOS 26, iPadOS 26, tvOS 26, visionOS 26, macOS 26 e watchOS 26 — todos nomeados com base no ano de 2026.

No iPhone, iPad e Mac, há mudanças também nos widgets, as visualizações personalizáveis na tela inicial que inclui dados como previsão do tempo e compromissos. O recurso foi redesenhado para combinar com uma nova interface. No entanto, a funcionalidade será basicamente a mesma de hoje e eles não terão um papel ampliado na experiência do usuário.

Mudanças no Telefone, Safari e Câmera

Embora a maioria dos aplicativos principais do iOS e do iPadOS não receba mudanças além do novo visual, três deles passarão por reformulações significativas: os apps Telefone, Safari e Câmera.

O aplicativo Telefone, que pouco mudou desde sua versão original no iPhone OS de 2007, ganhará no iOS 26 uma nova visualização que combina contatos favoritos, chamadas recentes e recados em uma única janela rolável. Essa abordagem modernizada será opcional, e os usuários poderão alternar para a interface tradicional por meio de um botão no próprio app.

Já Safari terá um visual significativamente atualizado, com destaque para uma barra de endereços mais translúcida e com aparência de vidro. O aplicativo Câmera será reformulado com foco na simplicidade. A Apple adicionou vários modos de foto e vídeo nos últimos anos — como vídeo espacial, panorama e gravação em câmera lenta —, e isso tornou a interface atual um tanto confusa. No iOS 26 e no iPadOS 26, a Apple está repensando esse layout

O aplicativo Câmera será reformulado com foco na simplicidade, depois da Apple adicionar vários modos de foto e vídeo nos últimos anos, como vídeo espacial, panorama e gravação em câmera lenta, o que tornou a interface um tanto confusa. O app Mensagens também receberá uma atualização importante, com o objetivo de competir com o WhatsApp, da Meta. As duas principais novidades serão a possibilidade de criar enquetes e de configurar uma imagem de fundo.

App de produtividade no Iphone e Ipad

A Apple também vai ampliar o tradicional app Preview, do macOS, ao iPadOS e ao iOS para os usuários do iPhone e iPad. A solução nativa ajuda no gerenciamento, anotação e edição de PDFs. O aplicativo terá aparência semelhante à versão do Mac, com uma tela inicial no mesmo estilo de apps como o Pages e o Keynote: um logotipo grande no topo exibindo o nome Preview e uma galeria de opções de documentos logo abaixo. O app será pré-instalado, sem necessidade de ser baixado pela App Store.

Outro aplicativo pré-instalado será o Games. Ele centraliza o download de jogos e o acesso à plataforma Apple Arcade em um único lugar, funcionando como uma versão da App Store voltada apenas para games.

O app contará com cinco abas: Início (Home), Arcade, Jogar Juntos (Play Together), Biblioteca (Library) e Busca (Search). Com o lançamento recente do Nintendo Switch 2, a Apple espera que o novo app aumente a relevância dos seus dispositivos no mercado de jogos móveis. No entanto, segundo fontes da Bloomberg, o aplicativo não deve causar grande impacto e tem funcionalidades limitadas.

O Vision Pro ganhará suporte à rolagem com os olhos e compatibilidade com controladores manuais de terceiros, como os do PlayStation VR, ampliando as formas de interação no visionOS. No iPad, a Apple vai reformular os recursos de multitarefa, tornando-os mais próximos dos do Mac — com exigência de teclado e trackpad em alguns casos. O Apple Pencil será atualizado com uma ponta digital voltada à caligrafia árabe, e o teclado virtual passará a contar com um modo bidirecional para alternância entre árabe e inglês.

Tradução, bateria e emojis: as novidades com IA

O anúncio mais importante relacionado à IA para desenvolvedores será a abertura, pela primeira vez, dos modelos fundacionais da Apple — os grandes modelos de linguagem que alimentam o Apple Intelligence. Isso permitirá que criadores de aplicativos desenvolvam seus próprios recursos de IA utilizando a mesma tecnologia usada pela Apple para criar ferramentas.

Para o usuário, a atualização mais visível em inteligência artificial será a integração de tradução em todo o sistema. A Apple lançou seu aplicativo Traduzir há alguns anos e, agora, a funcionalidade está sendo incorporada aos seus sistemas operacionais como um recurso do Apple Intelligence.

O principal uso será a tradução ao vivo de chamadas telefônicas e mensagens de texto. Ao mesmo tempo, a empresa também está preparando a tradução de conversas ao vivo para usuários de AirPods. O Google já oferece muitos desses recursos no Android há vários anos.

A empresa também está preparando um modo de otimização de bateria com IA para economizar energia nos iPhones. Essa funcionalidade pode ser lançada posteriormente, já que foi desenvolvida em conjunto com o modelo mais fino do iPhone 17, previsto para ser lançado ainda este ano. A tecnologia é especialmente adequada a esse dispositivo, já que ele contará com uma bateria menor.

Por fim, em IA, a Apple também vai atualizar o Genmoji, permitindo que usuários combinem dois emojis padrão para criar um novo. O app Atalhos (Shortcuts) também será reformulado com integração ao Apple Intelligence.

O que não esperar do WWDC 2025

Boa parte dos próximos passos da Apple em inteligência artificial ficará de fora do WWDC de 2025. A empresa está negociando, por exemplo, o uso do modelo de inteligência artificial Gemini, do Google, como alternativa ao ChatGPT, que atualmente alimenta recursos como a Siri e as ferramentas de escrita. Apesar de sinais de que um acordo estaria próximo, não haverá anúncio durante o evento.

Já a nova versão da Siri, com IA mais avançada e capacidade de acessar dados pessoais e controlar melhor os aplicativos, segue em desenvolvimento. Chamada internamente de LLM Siri, essa versão só deve ser lançada em um ou dois anos e não será apresentada neste evento.

Outros projetos de IA da Apple também estão atrasados. A reformulação completa do app Calendário foi adiada para 2026, com lançamento previsto nas próximas versões dos sistemas operacionais. O mesmo vale para o novo app Saúde.

Não há previsão também de lançamento de dispositivos como iPhones, iPads ou Macs no evento, inteiramente focado em software.

Veja também