A- A+

Economia Wyda Embalagens apresenta dois lançamentos na APAS SHOW 2024 A empresa planeja destacar a growPack, nova parceira do grupo Wyda, especializada na fabricação de embalagens feitas a partir da palha do milho

A Wyda Embalagens, empresa brasileira que atua no mercado de embalagens descartáveis nas linhas de produtos de alumínio e não alumínio, confirmou a sua participação na APAS SHOW 2024, que acontece de 13 a 16 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP). Durante o evento, a marca deve apresentar dois lançamentos que irão complementar as linhas dia a dia e food service.

Além disso, a empresa planeja destacar a growPack, nova parceira do grupo Wyda, especializada na fabricação de embalagens feitas a partir da palha do milho.



Leia também • Consumidor consciente está cada vez mais atendo às embalagens ambientais

“Além do mais, teremos a nossa cozinha show com influenciadores, onde serão demonstradas, ao vivo, as diversas possibilidades de uso dos nossos produtos através de receitas práticas”, afirma Roberto Carvalho, diretor-geral da Wyda Embalagens.

Carvalho chama a atenção para a importância da presença da marca na APAS SHOW: “Trata-se da maior feira supermercadista do mundo que, por isso, oferece uma oportunidade única de visibilidade para um público amplo e relevante”.

Com efeito, a APAS SHOW é um grande evento de bebidas e alimentos e uma feira com amplo alcance supermercadista. Ao longo de quatro dias, o congresso deve oferecer as principais atualizações do setor, desde alimentos e bebidas até tecnologia e inovação, passando por logística, finanças, infraestrutura e equipamentos, de acordo com os organizadores.

O congresso deve reunir as maiores empresas da cadeia produtiva nacional e internacional voltado para quem quer fazer negócios, networking, acompanhar novidades, lançamentos e compartilhar conhecimento no Congresso de Gestão que, este ano, trará o tema “Update-se - O mercado do futuro mais perto de hoje”

Em 2023, o evento reuniu 850 expositores - destes, 200 internacionais -, e R$ 14 bilhões em negócios, ainda segundo os organizadores. A feira recebeu 73.011 visitantes no último ano e contou com 16.726 empresas representadas. Ao todo, foram 137.487 visitas geradas.

“É a chance de mostrarmos os nossos diferenciais, inovações e lançamentos e estreitar a nossas relações com clientes e parceiros”, destaca Carvalho.

Na avaliação do diretor-geral da Wyda Embalagens, as últimas participações da Wyda na feira foram bem-sucedidas: “Nas edições anteriores da APAS SHOW, fortalecemos a nossa posição no mercado, geramos negócios e recebemos diversos insights para a nossa melhoria”.

Para concluir, Carvalho explica que, para participar, não é necessário realizar inscrição. “A nossa agenda de ações será divulgada em breve nas redes sociais”, revela.



Veja também

BALANÇO Transporte de passageiros da Latam no país teve alta anual de 9,5% em abril