X, de Elon Musk, apresenta instabilidade neste sábado

O X, rede social de Elon Musk, passa por instabilidade neste sábado, 24, de acordo com relatos de usuários em plataformas alternativas, como o Threads.

Segundo os usuários, não é possível acessar a versão web do site e, no aplicativo, as publicações mais recentes não são atualizadas.

A reportagem testou e também não conseguiu acessar a rede social.

No Google Trends, buscas como "Twitter caiu" e "X fora do ar" tiveram um pico nesta manhã.

O site de monitoramento de redes sociais DownDetector aponta que os problemas no X recomeçaram por volta 8h52 (horário de Brasília).

Até o momento, o pico de reclamações foi às 9h52, com 2,8 mil relatórios de problemas enviados por usuários no Brasil. Os usuários reportaram dificuldades de acesso no aplicativo, conexão com o servidor e login.



