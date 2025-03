A- A+

Tecnologia X, de Elon Musk, levanta US$ 1 bi com entrada de novos investidores na empresa Fontes disseram à Bloomberg que o próprio bilionário participou da rodada

A rede social X, do bilionário Elon Musk, levantou cerca de US$ 1 bilhão em um negócio envolvendo nova participação acionária de investidores, segundo pessoas com conhecimento do assunto disseram à agência Bloomberg.

Esse acordo dá à empresa uma avaliação semelhante à de quando Musk a comprou (ainda sob o nome Twitter) por US$ 44 bilhões e fechou seu capital, em 2022.

O próprio Musk participou da captação de recursos, disseram algumas dessas fontes. A empresa está considerando usar parte dos recursos para reduzir sua dívida remanescente, segundo um dos que têm conhecimento da rodada, que tem sido mantida em sigilo.

O acordo avalia o patrimônio do X em aproximadamente US$ 32 bilhões. A aquisição do Twitter incluiu pelo menos US$ 12,5 bilhões em dívidas, o que significa que a mais recente captação foi concluída com um valor de mercado de aproximadamente US$ 44 bilhões, o mesmo da compra inicial de Musk.

A Darsana Capital Partners, que comprou parte da dívida do X no início deste ano, participou da rodada de captação, segundo algumas dessas pessoas.

A firma de investimentos 1789 Capital, que já financiou a xAI e a SpaceX, também investiu, de acordo com uma fonte. Representantes do X, da Darsana e da 1789 recusaram-se a comentar.

Musk recorre regularmente aos mercados privados para obter financiamento para várias de suas empresas, incluindo a SpaceX, que concluiu uma oferta secundária avaliando a startup em cerca de US$ 350 bilhões, e a xAI, que teria sondado investidores para levantar novos recursos com uma avaliação de US$ 75 bilhões para a companhia de inteligência artificial do bilionário.

