X deixará de usar dados dos seus usuários europeus para treinar a sua IA

A rede social X suspendeu o criticado uso dos dados pessoais dos seus usuários europeus para treinar o seu programa de inteligência artificial, indicou um comunicado da comissão irlandesa de proteção de dados (DPC).

A comissão, que atua em nome da União Europeia (UE), celebrou "o acordo com o X para que suspenda o uso dos dados pessoais de seus usuários europeus para treinar sua inteligência artificial Grok", indicou o órgão na quinta-feira.

A rede social do magnata Elon Musk usou os dados pessoais dos seus usuários europeus entre 7 de maio e 1º de agosto, segundo a DPC, que levou o caso aos tribunais irlandeses por violação das regras de proteção de dados da UE.

A DPC, que trabalhou em conjunto com os reguladores europeus, "continua analisando até que ponto o uso destes dados está em conformidade" com os regulamentos do bloco, disse o seu presidente Des Hogan em um comunicado.

