rede social X, ex-Twitter, sofre maior "apagão" desde que Musk assumiu a plataforma, com 90 mil afetados Usuários tiveram problemas para acessar site e aplicativo. Causa da pane ainda é desconhecida

O X, anteriormente conhecido como Twitter, sofreu sua maior "apagão" desde que o bilionário Elon Musk comprou a plataforma. Mais de 94 mil usuários da rede social relataram problemas de funcionamento às 0h41 (horário de Brasília), no Downdetector, que rastreia interrupções de sites e serviços. O número de queixas diminuiu para cerca de 7 mil uma hora depois.

A plataforma com sede em São Francisco sofreu várias interrupções desde que Musk a comprou por US$ 44 mil milhões no final de 2022. A maior pane até agora havia acontecido em julho daquele ano, quando cerca de 50 mil usuários foram afetados.

A causa do incidente desta madrugada é desconhecida. Cerca de 70% dos relatos apontaram problemas com o aplicativo X, enquanto outros 20% indicavam problemas no site.

Não houve comentários sobre o 'apagão' na conta oficial do X. A assessoria de imprensa da empresa respondeu à reportagem com uma resposta automática dizendo: “Ocupado agora, volte mais tarde”.

