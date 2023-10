X, ex-Twitter, terá assinatura premium sem anúncio

A- A+

A plataforma de mídia social X, anteriormente conhecida como Twitter, vai lançar em breve dois novos níveis de assinaturas premium, informou nesta sexta-feira o bilionário Elon Musk, em um post publicado em seu perfil na rede social.

"Uma é de custo mais baixo com todos os recursos, mas sem redução de anúncios, e a outra é mais cara, mas não tem anúncios", disse Musk em um post no X.

Musk, no entanto, não forneceu detalhes sobre os novos planos de assinaturas. No início desta semana, a rede social X começou a testar a cobrança de US$ 1 de novos usuários na Nova Zelândia e nas Filipinas para acessar a plataforma.

Musk, que comprou a plataforma em outubro do ano passado, tem buscado formas de aumentar a receita da empresa cobrando mensalidades dos usuários e tentando atrair de volta os anunciantes, que pararam de anunciar na plataforma depois que o homem mais rico do mundo demitiu a maioria dos funcionários e dissolveu a equipe de moderação de conteúdo.

Conforme informou a empresa em seu site, os novos usuários que optarem por não assinar o serviço estarão sujeitos a várias restrições, e só poderão ler publicações, assistir a vídeos e seguir contas.

