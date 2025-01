X suspende conta de jornalista que publicou reportagem desmascarando teoria sobre conta alternativa

A- A+

Uma jornalista afirmou no domingo que sua conta no X, do bilionário Elon Musk, foi suspensa após ela publicar o link de uma reportagem sua na revista britânica The Spectator na qual desmascara as teorias sobre um perfil de um fã de Musk ser administrada, na verdade, por ele mesmo. Os links da reportagem de Jacqueline Sweet também apresentam erro.

De acordo com a reportagem de Sweet, citada pela CNN, a conta Adrian Dittmann era de um homem, de mesmo nome, que mora em Fiji, um país insular na Oceania. A apuração contou com a ajuda de um hacker e desenvolvedor suíço, conhecido como Maia Arson Crimew e o jornalista Ryan Fae, que também tiveram suas contas suspensas no X.

Adrian Dittmann fazia regularmente postagens elogiando e enaltecendo Musk e seus projetos. Em alguns vídeos, a voz e o jeito de falar do homem também pareciam soar como o bilionário sul-africano, que por vezes interagia com a conta na rede social.





As coincidências bastaram para que nos últimos dias vários meios de comunicação e perfis levantassem a teoria de que aquele perfil de "fã" era, na verdade, do próprio bilionário.

Após Sweet publicar o link da reportagem derrubando as teorias, Musk respondeu brincando: "Eu sou Adrian Dittmann. Está na hora do mundo saber". A jornalista diz que sua conta foi suspensa na sequência. Em uma publicação na rede Bluesky, Sweet publicou uma captura de tela de uma mensagem que o X enviou referente ao bloqueio da conta, em que a plataforma alega violação das regras relacionadas a "publicar informações privadas".

"É contra nossas regras compartilhar informações privadas de alguém online sem sua permissão, às vezes chamado de 'doxing', é uma violação de sua privacidade e pode representar sérios riscos de segurança para os afetados", diz a nota citada pela CNN.

Na segunda-feira, foi a vez dos links para a sua reportagem serem afetados. Não era possível postá-los na rede ou serem enviados por mensagem direta, uma espécie de chat dentro do X. O mesmo aconteceu com um post do blog de Fae e do hacker.

"Acho que Elon está bravo porque eu estraguei seu jogo idiota de rir de seus críticos que acreditam que Adrian Dittmann é seu alt (em inglês, uma expressão para conta alternativa), tomei seus brinquedos e fui para casa", escreveu a jornalista no Bluesky,

O editor-chefe do The Spectator nos EUA, em artigo publicado na segunda-feira, afirmou que a reportagem reuniu "muitas informações públicas" e destacou que não havia nenhuma informação privada de Dittman, como telefone, e-mail, ou imagens que não tivessem sido anteriormente publicadas.

Defendeu ainda que o material era de interesse público e tinha valor jornalístico porque "não se trata tanto de quem Adrian Dittmann é, mas sim de quem ele não é: [...] o homem mais rico do mundo", salientando ainda o recente interesse e envolvimento de Musk em "assuntos governamentais e internacionais."

O bilionário foi cabo eleitoral e um dos principais doadores da campanha de Donald Trump, que venceu a eleição e tomará posse no dia 20 de janeiro. O dono do X foi escolhido pelo republicano para chefiar o inédito Departamento de "Eficiência Governamental" nos EUA. Agora, Musk começa a expandir seu ativismo político em direção à Europa, atacando líderes considerados progressistas e dando apoio a políticos e partidos de extrema direita.

