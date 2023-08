A- A+

Energia renovável Ludfor inicia operações de duas usinas solares em Pernambuco UFVs em Inajá, no Sertão, e Buique, no Agreste, consumiram um investimento total de R$ 34 milhões

O Grupo Ludfor, um dos líderes no mercado livre de energia na Região Sul, anunciou o início das operações das centrais geradoras fotovoltaicas (UFVs) Inajá, no Sertão, e Buíque, no Agreste, primeiras usinas de energia solar da empresa no Nordeste. As UFVs consumiram um investimento total de R$ 34 milhões e operam sob a modalidade de Geração Distribuída Compartilhada, permitindo a união de diversos consumidores em um consórcio, com a divisão de custos e benefícios da usina.

As duas centrais têm capacidade para gerar 8.976 MWh e 5.039 MWh por ano, respectivamente. Combinas, elas podem atender a um total de 23 mil habitantes, o equivalente à Ilha de Itamaracá. A energia gerada é enviada para os sistemas das distribuidoras locais e utilizada como crédito para abater nas contas de energia dos consumidores participantes deste consórcio.

A UFV Inajá, instalada no município homônimo, tem potência instalada de 4,32 MWp e gera aproximadamente 300 empregos diretos e indiretos na região. A produção de energia renovável na usina ajudará na redução de emissão de 3.285 toneladas de CO2 por ano.

Já a UFV do município de Buíque tem potência instalada de 2,34 MWp e gera cerca de 160 empregos diretos e indiretos. A produção de energia renovável ajudará na redução de emissão aproximadamente 2.100 toneladas de CO2 por ano. Para o diretor executivo da Ludfor, Douglas Ludwig, as usinas representam um marco importante para a empresa na expansão de suas fontes de geração de energia limpa e sustentável.

“As UFVs Inajá e Buíque marcam a entrada da Ludfor na geração de energia solar fotovoltaica no Nordeste. Estamos expandindo nosso portfólio de geração de energia e reafirmando nosso compromisso em contribuir para um futuro mais sustentável, impulsionando a transição para fontes renováveis e a preservação do meio ambiente”, disse. O Nordeste, segundo Ludwig, é um mercado importante, e a companhia está presente na região não só com a filial em Alagoas focada na gestão de energia, mas também com as novas usinas solares. A energia gerada é enviada para os sistemas das distribuidoras locais e utilizada como crédito para abater nas contas de energia dos consumidores participantes deste consórcio. ELudwig: "Estamos expandindo nosso portfólio de geração de energia" Foto: Divulgação

Atualmente, na Origem Energia, braço de geração de energia da Ludfor, existem nove usinas solares e hídricas em operação, 15 em construção e 20 unidades em fase de projeto. As usinas do grupo têm previsão de entrar em operação até 2025. Os empreendimentos em operação, construção e projeto têm uma capacidade instalada total de 121 MW, sendo a maioria de usinas hídricas, complementadas agora pelas usinas solares.

Com sede principal em Bento Gonçalves (RS), a Ludfor atua no mercado há mais de 27 anos e hoje atende a 2.370 clientes, sendo 1.130 grupos econômicos. O grupo conta com quatro unidades de negócios: Ludfor Gestão, Ludfor Comercialização, Origem Energia (investimentos em geração de energia) e a Operasul (manutenção e operação de hidrelétricas). Recentemente atua como sócia da COG Renovável em Goiânia.

