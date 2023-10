Encontros corporativos marcam volta da Agrofield ao mercado

A- A+

A Agrofield, empresa que atua no mercado de insumos para produtores de cana-de-açúcar e hortifruti, volta ao mercado depois de uma pausa de cinco anos. O retorno da companhia, fundada em 2004, coincide com a recuperação dos preços do açúcar no mercado internacional e o fortalecimento do setor sucroenergético nos últimos anos.

Para marcar o momento, a Agrofield promove encontros corporativos para apresentar seu novo conceito e os produtos que oferece como herbicidas, fungicidas e fertilizantes foliares. Os encontros acontecem hoje (03) em Maceió (AL), amanhã, no Recife, no Spettus Boa Viagem às 19H; e na quinta-feira em João Pessoa (PB).

Foram convidados também para os três eventos representantes do setor sucroenergético do Rio Grande do Norte e de Sergipe, de acordo com o diretor e um dos fundadores da Agrofield, José Mauro Chaves.



Modalidade de atendimento

Além de produtos biológicos on demand (oferecidos sob demanda, de forma que podem ser consumidos de acordo com o interesse, na hora que quiser e onde for melhor para o comprador), a Agrofield volta oferecendo também produtos na modalidade on farm. Esta última é realizada a partir da montagem de laboratórios exclusivos e específicos para cada cliente de acordo com seus objetivos ou tipos de cultivo, substituindo agrotóxicos por bioinsumos.

Com menor toxicidade e maior eficiência, o on farm reduz custos de operação, pois requer menos embalagens e área para estoque. O on farm no agronegócio, embora não seja uma novidade no Nordeste, não é comum na região, mas tem tudo para ser cada vez expandido. Isso se deve a uma tendência no setor, principalmente entre empresas alinhadas com práticas sustentáveis, que exigem dos fornecedores produtos e serviços que não agridam o meio ambiente.

Leve-se em conta, ainda, o fato de os negócios, em todas as áreas, estarem cada vez mais voltados para a sustentabilidade, e o etanol assumir o papel de protagonista como combustível verde nestes tempos de descarbonização da economia.

"A busca pela sustentabilidade econômica, social e ambiental vem tomando uma grande proporção na sociedade e no mundo dos negócios. Se tornou fundamental para que possamos operar de maneira responsável. Nosso compromisso vai além das obrigações legais, temos o dever de cuidar do meio ambiente de forma responsável, visando um futuro melhor para a sociedade", revelou Mauro Chaves. A empresa, que tem sede no Recife, pretende ainda abrir filais em João Pessoa (PB) e Maceió (AL).

