Edital da Sudene disponibiliza R$ 4 milhões para projetos inovadores liderados por mulheres

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) lançou, nesta terça-feira (5), na sede do órgão, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, o edital Inova Mulher. Com a iniciativa, a ideia da Sudene é apoiar projetos inovadores, cuja gestão e liderança seja realizada por mulheres, e promover o desenvolvimento cultural, econômico e social na área de atuação da Sudene, por meio de soluções sustentáveis e inovadoras.

Serão disponibilizados cerca de R$ 4 milhões, que contemplará 51 projetos - cada um recebendo cerca de R$ 80 mil. Os recursos são oriundos de 1,5% do retorno das operações do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), destinados ao custeio de atividades em pesquisa e desenvolvimento de interesse do desenvolvimento regional.

Segundo o superintendente da Sudene, Danilo Cabral, a área de atuação do órgão representa 60 milhões pessoas, e deste universo 53% são mulheres. “Este ato de hoje fala para os princípios que estão no Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), de a gente garantir a transversalidade das políticas públicas, porque a questão de gênero é uma questão transversal e garantir a participação social, chamar a sociedade para discutir com a gente soluções que possam ajudar no empoderamento socioeconômico das mulheres”, disse Danilo.

Só poderão se habilitar a participar do edital empresas, associações e cooperativas lideradas por mulheres ou que tenham na sua composição a maioria formada por mulheres. O edital será publicado no dia 8 deste mês, no site da Sudene, para que o órgão possa selecionar projetos que agreguem inovação, como está previsto nos eixos estratégicos do PRDNE.

As inscrições vão até o dia 22 de abril. Depois disso, haverá duas etapas de análise, incluindo a questão formal e o mérito dos projetos, avaliada por uma comissão que envolve instituições de ciência e tecnologia, e no dia 5 de julho serão divulgados os resultados.

“Do ponto de vista político, este ato de hoje representa mais um passo em reconectar a Sudene com essa pauta da sociedade. Estamos na semana que celebra as conquistas, mas ao mesmo tempo reafirma as lutas que precisamos perseverar em torno de uma sociedade mais igual entre homens e mulheres. O dia 8 de março representa isso: um dia simbolicamente para a gente celebrar, mas para renovar as lutas que teremos pela frente”, disse o superintendente da Sudene.

A secretária nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Adriana Melo, que participou da solenidade remotamente, representando o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, elogiou a iniciativa e mostrou o quanto ela está alinhada com as medidas do ministério.

“O ministro (Waldez Góes) sempre coloca as iniciativas de valorização da equidade de gênero, das oportunidades dadas às mulheres como prioritárias do nosso ministério. A gente, que trabalha com o desenvolvimento produtivo por meio do programa Rota de Integração, vê quantas iniciativas fabulosas ligadas ao desenvolvimento de cadeias produtivas são lideradas por mulheres em diversos setores”, comparou Adriana.

Segundo a economista Tania Bacelar, com o edital Inova Mulher, a Sudene incentiva ainda mais a economia criativa no Nordeste. “É inegável que quando a gente olha a economia criativa do Brasil, tem uma região que é o celeiro dessa economia, o Nordeste. Então, é um dos segmentos que a gente contesta a visão equivocada que se tem no Brasil. Infelizmente, nos centro de poder econômico e político do Brasil – São Paulo e Brasília – o Nordeste criou uma imagem deformada. Só nos veem como região da pobreza”, lembrou Tania.

A secretária da Mulher do Governo de Pernambuco, Mariana Melo, afirmou que políticas públicas como que a Sudene está lançando reforça que meninas e mulheres podem imaginar ocupar espaços que historicamente não foram desenhados para elas. “Entendemos que todas as políticas têm que nascer pensando-se na equidade de gênero. Não é mais um recorte, somos a maioria, não podemos recortar a maioria. Precisamos que as políticas públicas sejam criadas, nascidas femininas”, disse Mariana.

Além de Danilo, Tania e Mariana, a mesa foi composta pela secretária das Mulheres, da Identidade, da Igualdade Racial e Direitos Humanos do Rio Grande do Norte, Olga Aguiar; Isabela Lessa, representando a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Pernambuco (OAB-PE); e a assessora do Núcleo da Mulher do Ministério Público de Pernambuco, Raquel Miranda.

