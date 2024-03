Encontro Conecta Recife discute inovação e soluções tecnológicas para gestão municipal

A- A+

O Encontro Conecta Recife 2024, primeiro evento promovido pela Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Empresa Municipal de Informática (Emprel), que começou nesta terça-feira (12) e termina amanhã (13), no Mirante do Paço, no centro histórico da cidade, deve reunir cerca de 500 empresários do setor de tecnologia, gestores públicos, estudantes e professores para discutir inovação e soluções tecnológicas para gestão municipal. Durante os dois dias, serão apresentados 21 painéis com ideias para áreas como saúde e educação.

O evento nasce a partir iniciativa da Prefeitura do Recife de concepção do portal de serviços ao cidadão Conecta Recife, que nasceu durante a pandemia com o objetivo de agendar marcação para vacina contra a covid-19, mas que depois ganhou mais de 650 novos serviços e hoje é uma referência. Na abertura do evento, o prefeito João Campos (PSB) disse que em todo o Hemisfério Sul não há uma cidade com uma plataforma de governo digital tão robusta quanto a do Recife, que hoje conta com 1,7 milhão de pessoas cadastradas.

“Qual é a cidade do Brasil que tem 1,6 milhão de habitantes e mais de 1,2 milhão de downloads da sua plataforma de serviço público? Nenhuma tem essa proporção dentro do acesso ao serviço público digital”, lembrou o prefeito. Ainda de acordo com Campos, até o final do ano, a prefeitura quer chegar a 100% - hoje o percentual é de 80% - dos serviços em plataforma digital, tudo espelhado no Conecta Zap.

“O Recife era a segunda cidade do mundo que mais se relacionava pelo WhatsApp com o cidadão, com mais de 6 milhões de mensagens por mês. A primeira era a Buenos Aires. Eu reuni uma equipe de quatro ou cinco pessoas para fazer uma visita a Buenos Aires para ver o que eles estão fazendo lá. Resultado: o Recife é hoje a cidade no mundo que manda mais WhatsApp para o seu cidadão, e em nenhuma mensagem eu autorizo mandar propaganda ou publicidade. Tem que ser serviço público: direito à gratuidade do transporte, o desconto de IPTU, que muita gente achou que era fake”, afirmou.

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, que foi convidada para abertura do evento, disse que a tecnologia é capaz de levar o Brasil à autonomia em diferentes segmentos, principalmente o da saúde. De acordo com a ministra, é preciso que governo, empresa e universidades unam forças para incorporar a inteligência artificial nos processos que atendam aos desafios que o Brasil enfrenta.

Luciana disse que o Brasil é o 13º país no ranking mundial de produção científica, mas o 49º em inovação Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Segundo Luciana, o Brasil é o 13º no ranking mundial de produção cientifica, mas o 49º em inovação. Esses dados, disse ela, revelam que a nossa inteligência não está chegando aos brasileiros e brasileiras.

“Ela (a inteligência) não se realiza em processos e produtos, e nós precisamos fazer isso. Por isso, há um conjunto de políticas públicas que tem esse objetivo, de fazer o que a gente chama de tríplice hélice, que é juntar produção cientifica aos nossos institutos de pesquisa, às nossas universidades, à academia e à ciência junto com o setor empresarial e o poder público para que essa tríplice hélice possa produzir essas soluções tão vitais para não só o povo brasileiro, mas com o povo pernambucano”, alertou a ministra.

O presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), empresa pública de tecnologia do governo federal, Alexandre Amorim, destacou as parcerias do órgão com a Emprel no desenvolvimento de soluções relevantes para a cidade. Já a vice-prefeita Isabella de Roldão, mostrando que o Recife está na vanguarda quando o assunto é inovação e tecnologia, revelou que a cidade foi uma das duas únicas cidades do Brasil convidadas pelo governo da Dinamarca para discutir saúde e tecnologia.

“Para vocês verem como a gente tem avançado nessa pauta”, disse ela, acrescentando que é sob a coordenação de João Campos que o Recife tem dado passos largos seguros e verdadeiramente sustentáveis nessa área.

O presidente da Emprel, Bernardo D'Almeida, adiantou que, em breve, o portal Conecta Recife, deverá ganhar um novo serviço, o Life Journey, inspirado no que existe hoje na Estônia, no Leste Europeu. Junto com o bCadastros, solução do Serpro, será possível, com esse novo serviço, segundo Bernardo, zerar as mortes de meningite na primeira infância no Recife e cumprir a obrigatoriedade de todas as crianças com quatro anos de idade estarem na escola.

O secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Rafael Figueiredo, ressaltou que hoje se tem a oportunidade de enxergar soluções fantásticas desenvolvidas pela Prefeitura do Recife, mas também de cocriar um mundo novo que o Brasil precisa. “Aqui, o que a gente espera desse evento é que várias ideias sejam combinadas para o futuro que o Brasil merece, o futuro que nosso prefeito João Campos deseja”, destacou o secretário.

