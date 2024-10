A- A+

EVENTO Congresso da Ejud-6 discute saúde e homenageia ministro Guilherme Caputo Bastos; confira programação Evento começou nesta quinta-feira (24) e prossegue até amanhã, com painéis e conferências comandadas por profissionais de renome no assunto

Magistrados e servidores da Justiça Trabalhista, operadores do Direito e estudantes prestigiaram, na manhã desta quinta-feira (24), o 3º Congresso Internacional da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Ejud-6). O evento prossegue até amanhã no auditório Desembargadora Maria do Socorro Emerenciano, na Ejud-6, que fica no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife.

O congresso, que tem como tema este ano “Aspectos relevantes sobre saúde nas múltiplas dimensões do trabalho”, homenageia o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos.

A abertura do evento coube à presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6), desembargadora Nise Pedroso; e ao diretor da Ejud-6, desembargador Eduardo Pugliesi. Em seu discurso, Nise afirmou que o tema escolhido para o evento deste ano não poderia ter sido melhor.

“Os diversos aspectos relacionados à saúde impactam toda a sociedade e não só o profissional de Direito. Aqui, temos profissionais de todos os segmentos do Poder Judiciário para poder trabalhar o tema com uma grade de palestrantes importantes que vão esclarecer e orientar melhor o nosso dia a dia e no que a gente pode melhorar com relação às questões comportamentais, relacionadas a fatores econômicos, sociais, culturais, porque tudo isso influencia na sociedade”, afirmou Nise.

Escolha

Já o desembargador Eduardo Pugliesi explicou a escolha do ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos como homenageado. “Quando a gente resolveu homenagear o ministro Caputo Bastos – e a gente faz isso com muito cuidado, muito critério, mas também com muito carinho – e dá nome (dele) ao congresso é uma expressão de sinalizar para alguma coisa, e talvez, com essa sinalização, repetir os gestos que trouxeram o ministro Caputo Bastos a ser homenageado”, disse o desembargador.

Em seguida, Pugliesi narrou três episódios da biografia do ministro que justificam a homenagem. Um deles diz respeito à implantação por Caputo, aqui na 6ª Região, em maio de 2022, da campanha “Corregedoria Solidária”, quando ele veio para realizar um trabalho de correição. A campanha, promovida pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, arrecada alimentos para serem doados a instituições filantrópicas e comunidades.

“Em uma semana, o ministro Caputo conseguiu arrecadar mais de duas toneladas de alimentos (em Pernambuco). Isso diz muito do ministro: transformar uma coisa quase cruel em uma coisa solidária, que deixou marcas na sua passagem por Pernambuco”, revelou Pugliesi.

Saudação

O discurso de saudação ao homenageado coube ao diretor da Ejud-7 e presidente do Conematra, desembargador Paulo Régis Botelho. “Desde essa época (quando conheceu o ministro, em 2022), tenho vossa excelência como um magistrado comprometido, um magistrado sensível, um magistrado que procura equilibrar nas suas decisões sempre o capital e o trabalho, com muita razoabilidade e muito atento às novas realidades sociais”, disse Botelho.

Ao agradecer, o ministro falou sobre a emoção de receber uma homenagem no ambiente que ele escolheu para a vida profissional. “Meu pai, juiz do Trabalho; meu sogro, juiz do Trabalho; meus irmãos advogados trabalhistas. Então, eu vivo Justiça do Trabalho há não sei quantos anos”, destacou.

O ministro disse, ainda, que não conseguiria transmitir, em hipótese alguma, a emoção do momento. “Para mim foi muito bacana, muito importante, muito sensível. Volto a Brasília muito emocionado e sabedor, obviamente, que há tantos colegas que talvez mereçam muito mais, mas, às vezes, não têm oportunidade de dar lembrança para homenagens como essas”, disse Caputo.

Mesa

Além de Nise Pedroso, Eduardo Pugliesi, Paulo Botelho e Guilherme Caputo, a mesa de abertura do evento contou com a procuradora-Geral do Estado, Bianca Teixeira, representando a governadora Raquel Lyra; o procurador-Geral do município, Pedro Pontes, representando o prefeito João Campos; o vice-presidente do TRT-6, desembargador Sérgio Torres Teixeira; o vice-diretor da Ejud-6, desembargador Ivan Valença; o sub-procurador geral do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco, Waldir de Andrade Bitu.

A lista de anfitriões também incluiu a procuradora do Trabalho da 6ª Região, Gabriela Tavares Miranda Maciel, representando o Ministério Público do Trabalho; a presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), juíza Luciana Conforti; o presidente da Anamatra 6ª Região, juiz Rafael Val Nogueira; a coordenadora da Ejud-6, juíza Wiviane Souza; o presidente da OAB-PE, Fernando Ribeiro Lins; a presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco (AATP), Alexandra Vilela; e a presidente da Unimed Recife, Maria de Lourdes Correia de Araújo.

Confira a programação completa do 3º Congresso Internacional da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Ejud-6), clicando aqui.

