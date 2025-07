A- A+

EVENTO Danilo Cabral reforça importância da Transnordestina para Pernambuco Superintendente da Sudene participou, na manhã desta quinta-feira (24), do seminário "Conexões Transnordestina - A Ferrovia que Moverá Pernambuco", em Salgueiro, no Sertão

O superintende da Sudene, Danilo Cabral, que participou na manhã desta quinta-feira (24) do seminário “Conexões Transnordestina – A Ferrovia que Moverá Pernambuco”, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, explicou as consequências que a retomada das obras da Transnordestina representará para Pernambuco, sobretudo no que diz respeito às atividades econômicas.

“A gente quer construir um Nordeste que seja sustentável. Quando a gente fala em Transnordestina, estamos falando em meio ambiente, em inovação, em infraestrutura, em desenvolvimento produtivo e desenvolvimento social. Esse conjunto de eixos está presente nessa obra”, disse Danilo.

Segundo ele, um estudo da Federação das Indústrias do Ceará mostra que um raio de 300 quilômetros por onde a ferrovia passar, representa dois mil municípios do Nordeste e 41% do Produto Interno Bruto (PIB) da região. “É esse o tamanho da área de interferência da Transnordestina, e fundamentalmente o interior do Nordeste brasileiro. Apenas para mostrar que existe um projeto para o país, e que foi retomado pelo governo do presidente Lula, de colocar o transporte ferroviário, mais uma vez, como uma alternativa estruturante para o desenvolvimento do país”, explicou.

A estimativa da Infra S.A., responsável por gerenciar a construção e os estudos para a nova concessão da ferrovia, é de que sejam necessários R$ 3,5 bilhões para concluir o trecho de Pernambuco da Transnordestina.

“Quando a gente fala em Transnordestina, estamos dialogando com as cadeias produtivas do estado de Pernambuco: do gesso, da fruticultura, do hub logístico, que é a vocação de Salgueiro. Desde que se falou em Transnordestina, da sua localização estratégica – a encruzilhada do Nordeste –, sempre se colocou Salgueiro como uma vocação de uma grande plataforma multimodal, e a partir disso a gente pudesse fazer toda a distribuição no Nordeste daquilo que circulava de mercadoria aqui”, explicou.

Para ilustrar a importância da conclusão da ferrovia, Danilo citou como exemplo o município de Belo Jardim, onde está localizada a fábrica de baterias Moura, como um dos beneficiados. “Sessenta por cento dos carros que circulam neste Brasil têm uma bateria Moura dentro deles e 30% dos carros que circulam na Argentina têm uma bateria Moura dentro deles”, afirmou, para esclarecer a importância para fábrica de contar com uma ferrovia para escoar sua produção.

Danilo acrescentou que o governo federal já está trabalhando em uma nova política industrial junto com a Sudene. “Lançamos uma ação pioneira da Sudene, fruto dessa articulação também, a Chamada Brasil, com R$ 10 bilhões, juntando todos os bancos que operam para cá para financiar, inclusive, a energia também”, adiantou.

A iniciativa do governo federal é impulsionar o desenvolvimento do Nordeste, focando em projetos de infraestrutura, serviços públicos e empreendimentos produtivos. A chamada abrange diversas modalidades de fomento, incluindo crédito, subvenção econômica e recursos não reembolsáveis, com foco em energias renováveis, bioeconomia, descarbonização e indústria automotiva, entre outros.

O “Conexões Transnordestina – A Ferrovia que Moverá Pernambuco”, trata-se de uma série de seminários promovida pelo portal Movimento Econômico em parceria com a Sudene, que reúne autoridades, especialistas, empresários, sociedade civil organizada e acadêmicos aprofundar as discussões sobre a retomada da Ferrovia Transnordestina no estado e colher contribuições.

A série percorrerá mais seis municípios estratégicos: Petrolina, Araripina, Belo Jardim, São Bento do Una, Caruaru e o Recife. Em cada município, temas específicos como fruticultura, construção civil, indústrias de base e avicultura serão debatidos a partir de dados técnicos e projeções econômicas. A proposta é consolidar um diagnóstico territorial do potencial logístico e produtivo do estado.

