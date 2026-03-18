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NEGÓCIOS Buddha Spa acelera expansão e apresenta modelos de negócio na Expo Franquias Nordeste, no Recife Marca busca parceiros que atuem como operadores da unidade, com experiência em gestão de negócios e serviços e que estejam alinhados à filosofia da rede

A rede spas urbanos Buddha Spa desembarca na Expo Franquias Nordeste (EFN), de 19 a 21 deste mês, no Recife Expo Center, de olho na expansão dos negócios nas regiões Norte e Nordeste. A marca, com mais de 150 unidades em operação no país, chega ao evento com um plano de expansão pronto para as duas regiões, apresentando modelos de investimento que variam de lojas de ruas, operações em shoppings e formatos compactos store-in-store.

Já presente em Pernambuco, Piauí e Sergipe, o Buddha Spa amplia sua capilaridade para atender à demanda por experiências de bem-estar em novos estados da região. "Ceará, Bahia e Paraíba são prioridades em nosso radar. São polos com uma classe média em ascensão, o que gera uma demanda latente por serviços que tragam bem-estar físico e mental", afirmou a diretora de Receita da rede, Maria Carolina Lourenço.

A executiva destaca que as duas regiões apresentam uma demanda crescente por serviços de autocuidado, impulsionada por um público que busca cada vez mais experiências de bem-estar e marcas consolidadas. “As duas regiões são polos emergentes, com muitas empresas e escritórios se instalando, trazendo para as cidades um fluxo maior e, consequentemente, a busca por serviços diferenciados”, explicou.

A marca busca parceiros que atuem como operadores da unidade, com experiência em gestão de negócios e serviços e que estejam alinhados à filosofia do Buddha Spa, que, segundo Maria Carolina, é contribuir para o equilíbrio do bem-estar físico e mental por meio de uma abordagem holística.

Faturamento

O Buddha Spa encerrou 2025 com crescimento de 36% no faturamento, resultado superior ao desempenho do setor de franquias no período. De acordo com dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o franchising brasileiro registrou crescimento nominal de 10,8% nos últimos 12 meses encerrados em setembro de 2025, enquanto o segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar avançou 13,1% em receita.

O desempenho da rede acompanha a expansão do mercado de bem-estar no país. Segundo dados do Global Wellness Institute (GWI), o Brasil movimentou US$ 96 bilhões em sua economia do wellness em 2024, ocupando a 11ª posição entre os maiores mercados globais e mantendo a liderança absoluta na América Latina. O setor já representa 5% do PIB brasileiro, impulsionado pela crescente busca dos consumidores por saúde integral, autocuidado e qualidade de vida.

“Os resultados de 2025 refletem uma combinação consistente de estratégia, expansão qualificada e maturidade do modelo de negócios. Crescemos acima do mercado porque entendemos que o bem-estar deixou de ser um luxo e passou a ser parte da rotina das pessoas”, afirma Gustavo Albanesi, CEO do Buddha Spa.

A escolha foi estratégica, considerando a alta densidade urbana, o perfil de consumo e o potencial de maturação das unidades. Outro dado relevante do ano foi o avanço do perfil de multifranqueados dentro da rede: 58% dos contratos assinados em 2025 foram com multifranqueados, evidenciando a confiança dos investidores no modelo e na capacidade de escala da operação.

Presente em 12 estados brasileiros, o Buddha Spa planeja ampliar sua atuação para mais cinco estados em 2026, fortalecendo sua presença nacional de forma estruturada e sustentável. “Nosso foco sempre foi crescer com qualidade. O aumento do número de multifranqueados mostra que o investidor enxerga valor, recorrência e previsibilidade no negócio”, destaca Albanesi.

Fusões e aquisições

Além da expansão orgânica, 2025 foi um ano marcado por movimentos estratégicos de fusões e aquisições. No período, o Buddha Spa realizou duas aquisições relevantes: a Pomander, referência nacional em florais, aromaterapia e cosméticos naturais, e a rede paulistana Espaço Prana.

A aquisição da Pomander, no valor de R$ 4,8 milhões, reforçou a estratégia de construção de um ecossistema integrado de bem-estar, com ampliação do know-how técnico e fortalecimento da Buddha Lab, empresa do grupo dedicada ao desenvolvimento de produtos.

Já a incorporação do Espaço Prana, com investimento de R$ 7,5 milhões, acelerou a presença da marca em pontos estratégicos da capital paulista e impulsionou o modelo de unidades híbridas, no qual a franqueadora participa como sócia da operação.

“Esses movimentos nos permitem acelerar o crescimento, ocupar territórios estratégicos e diversificar nossas frentes de atuação sem perder o foco na experiência e na excelência do atendimento”, explica Albanesi.

Com a operação nacional cada vez mais madura, o Buddha Spa já olha para além das fronteiras brasileiras. Para 2026, a rede tem planos de avançar no processo de internacionalização, com foco inicial em mercados da Argentina e do Chile, países que apresentam forte aderência ao conceito de bem-estar urbano.

“Estamos construindo uma base sólida no Brasil para levar o Buddha Spa a outros mercados da América do Sul de forma consistente, respeitando as particularidades culturais e de consumo de cada país”, conclui Albanesi.

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