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NEGÓCIOS Sorvetes Frosty investirá R$ 20 milhões em expansão este ano Marca cearense de gelados comestíveis vai ganhar 60 novos pontos de venda e quer estar presente em todo o Nordeste até o final de 2027

A Sorvetes Frosty, marca cearense de gelados comestíveis, que atua em sete dos nove estados do Nordeste, vai investir R$ 20 milhões este ano na expansão dos negócios. O montante inclui, entre outras ações, a abertura de 60 novos pontos de venda – atualmente são 147 unidades – e o lançamento de 39 produtos ao portfólio da empresa, que hoje já ultrapassa 200.

“Este mês, a gente lançou mais dois sabores de 1,5 litro da Gold, que é uma linha mais indulgente nossa, que tem leitinho com pistache e doce de leite. No final do mês, a gente tem mais um lançamento para Copa do Mundo da nossa marca Marujinho, que é o sachê de iogurte, o popular cremosinho”, explica o CEO da Sorvetes Frosty, Edgard Filipe Segantini.

A Frosty concebe produtos voltados tanto para o consumidor final como para o revendedor. “A gente tem polpa, gelo saborizado para drinques – fomos o primeiro a lançar aqui no Nordeste –, fruta congelada, picolés, paletas, açaí. Muita açaiteria, por exemplo, compra as caixas de cinco litros a gente. Atendemos o consumidor final, que compra para casa, e o revendedor: açaiterias, sorveterias e até donas de casa com trabalho informal”, disse Segantini.

Nos planos de expansão não se prevê só o aumento no número de pontos de vendas. A ideia é, até o final de 2027, chegar aos outros estados do Nordeste onde a marca ainda não está presente. Edgard lembra que, segundo a Scanntech e NielsenIQ, a Frosty é a marca de sorvete mais consumida hoje no Nordeste, mas que, para ser a mais lembrada pelo consumidor, precisa estar presente em todos os estados da região.

A empresa aposta pesado nas ferramentas de marketing para ganhar mercado. Para isso, mantém uma equipe de 20 profissionais trabalhando a imagem da empresa, concebendo embalagem, pensando o merchandising, a publicidade etc.

“A Frosty hoje produz, em média, 1 mil toneladas por mês. Fechamos o ano com 14 mil toneladas (vendidas), o que é absurdo para uma indústria de sorvetes, um produto supérfluo. Temos uma escala muito grande”, afirmou Segantini. Para se ter ideia do potencial de produção da Frosty hoje, uma das máquinas da empresa faz 18 mil picolés por hora, segundo o executivo.

“Para lançar um produto, se ele não vender mais de 40 mil unidades por mês, não compensa o setup da máquina, porque em três horas eu rodo a produção do mês inteiro. A gente vende só do picolé de pistache mais de 70 mil unidades por mês”, revelou.

A rede adota uma política de modelos de varejo e atacado, permitindo que os consumidores adquiram produtos com preços de atacado a partir de cinco unidade. “A gente entende que a maior vantagem do nosso modelo é que não temos uma sorveteria tradicional. Você não vai na loja da Frosty para tomar sorvete, vai para abastecer o seu sorvete de casa”, explicou.

O faturamento da Frosty hoje é dividido em 50% para lojas próprias e 50% para pontos de terceiros, como supermercados. No volume de vendas, os supermercados detêm 60% contra 40% das lojas da marca. “Por trás da lojinha que o consumidor vê, tem toda uma estrutura industrial relevante para entregar em todos os estados através das nossas filiais”, esclareceu Edgard.

A empresa também tem investido na interiorização, sobretudo nos estados mais estratégicos para a marca (Ceará, Pernambuco e Bahia). Em Pernambuco, por exemplo, a Frosty tem tudo mapeado via geolocalização. Com isso, avalia, densidade demográfica e todos os outros dados relevantes para abertura de negócios. No interior do estado, a marca está presente em Caruaru, no Agreste, mas já identifica um potencial gigantesco em Petrolina, no Sertão.

“Metade da economia está no interior. A regionalização é muito importante para se conectar com o consumidor final. Se a gente não tiver, por exemplo, picolé de cajá, não é uma sorveteria. As pessoas querem o sabor que estão acostumadas a tomar no suco”, avaliou Segantini.

Com 35 anos de atividades, a Sorvetes Frosty tem sua estrutura fabril concentrada em Maracanaú (CE). A rede gera hoje 1.090 empregos diretos, 30% dos quais nas mais de 140 lojas da marca.

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