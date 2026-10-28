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PALESTRA Oporto Forte Group coloca em debate saúde mental no trabalho e mudanças na NR-1 Evento no Recife, na próxima terça-feira (3), é tem como público-alvo gestores, líderes de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas

Saúde mental no trabalho e as mudanças na Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) serão alguns dos temas discutidos no Recife Encontro, palestra promovida pelo Oporto Forte Group, no dia 3 de novembro, a Partir das 16h, no Hub Plural, no bairro do Espinheiro.

Com ingresso social em benefício da organização Um Saque para a Vida, o evento é voltado a gestores, líderes de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas. Em vigor desde maio de 2026, a atualização da NR-1 inclui expressamente os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho no gerenciamento de riscos ocupacionais.

O mercado de trabalho vive um momento de mudanças que traz novos desafios para empresas e trabalhadores. Com a aprovação do fim da escala de trabalho 6x1 e a entrada em vigor da atualização da NR-1, questões sobre a organização das empresas, as condições de trabalho e a saúde mental dos profissionais ganham espaço no debate corporativo.

Como as empresas vão se adaptar às transformações no mundo do trabalho? E de que forma essas mudanças podem afetar a saúde mental dos trabalhadores? A participação será por meio do ingresso social Passe de Ouro, que vai contribuir com a doação de tênis para crianças e jovens atendidos pela organização Um Saque para a Vida. As inscrições podem ser feitas pelo site evento.

A palestra também abordará temas como estresse, ansiedade, esgotamento e sobrecarga, que podem afetar a qualidade de vida e o desempenho profissional.

“Cuidar da saúde mental dos colaboradores precisa ser uma prioridade para as empresas. Queremos contribuir para a construção de ambientes de trabalho mais saudáveis e, ao mesmo tempo, apoiar uma causa que transforma vidas”, afirma Nadja Ferreira, sócia do Oporto Forte Group.

Um Saque para a Vida

A organização Um Saque pela Vida utiliza o esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. O projeto já ajudou mais de 300 crianças e jovens e receberá os tênis arrecadados por meio do Passe de Ouro.

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