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PALESTRA

Oporto Forte Group coloca em debate saúde mental no trabalho e mudanças na NR-1

Evento no Recife, na próxima terça-feira (3), é tem como público-alvo gestores, líderes de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas

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"Cuidar da saúde mental dos colaboradores precisa ser uma prioridade para as empresas", diz Nadja Ferreira"Cuidar da saúde mental dos colaboradores precisa ser uma prioridade para as empresas", diz Nadja Ferreira - Foto: Divulgação

Saúde mental no trabalho e as mudanças na Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) serão alguns dos temas discutidos no Recife Encontro, palestra promovida pelo Oporto Forte Group, no dia 3 de novembro, a Partir das 16h, no Hub Plural, no bairro do Espinheiro.

Com ingresso social em benefício da organização Um Saque para a Vida, o evento é voltado a gestores, líderes de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas. Em vigor desde maio de 2026, a atualização da NR-1 inclui expressamente os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho no gerenciamento de riscos ocupacionais.

O mercado de trabalho vive um momento de mudanças que traz novos desafios para empresas e trabalhadores. Com a aprovação do fim da escala de trabalho 6x1 e a entrada em vigor da atualização da NR-1, questões sobre a organização das empresas, as condições de trabalho e a saúde mental dos profissionais ganham espaço no debate corporativo.

Como as empresas vão se adaptar às transformações no mundo do trabalho? E de que forma essas mudanças podem afetar a saúde mental dos trabalhadores? A participação será por meio do ingresso social Passe de Ouro, que vai contribuir com a doação de tênis para crianças e jovens atendidos pela organização Um Saque para a Vida. As inscrições podem ser feitas pelo site evento

A palestra também abordará temas como estresse, ansiedade, esgotamento e sobrecarga, que podem afetar a qualidade de vida e o desempenho profissional.

“Cuidar da saúde mental dos colaboradores precisa ser uma prioridade para as empresas. Queremos contribuir para a construção de ambientes de trabalho mais saudáveis e, ao mesmo tempo, apoiar uma causa que transforma vidas”, afirma Nadja Ferreira, sócia do Oporto Forte Group.

Um Saque para a Vida
A organização Um Saque pela Vida utiliza o esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. O projeto já ajudou mais de 300 crianças e jovens e receberá os tênis arrecadados por meio do Passe de Ouro.

 

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