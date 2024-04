A- A+

xAI, nova startup de Musk de inteligência artificial, busca até US$ 4 bi para competir com OpenAI Empresa enviou e-mail sobre o potencial do financiamento. Proposta já circula entre investidores de risco do Vale do Silício

A nova startup de IA de Elon Musk, chamada X AI, quer levantar entre US$ 3 bilhões e US$ 4 bilhões em nova rodada de financiamento. O acordo avaliaria a empresa em US$ 18 bilhões, apontam materiais enviados aos investidores nesta quinta-feira (11).

A empresa enviou um e-mail sobre o potencial do financiamento para a startup com um relatório de cerca de 20 páginas. As informações já estão circulando entre a comunidade de investidores de risco do Vale do Silício, segundo uma fonte que recebeu o e-mail.

O que diz o e-mail

A apresentação destaca potenciais argumentos de venda para investidores – divulgando o histórico de Musk na Tesla e na Space X, e observando que a xAI será capaz de ser treinada a partir de dados de alta qualidade da rede social X (antigo Twitter)

O banco de dados é algo crucial para a construção de grandes modelos de linguagem, tecnologia que alimenta os chatbots de IA. Esta é uma área onde a xAI pretende competir com outras empresas bem financiadas, como a OpenAI.

Pessoas próximas a Musk também conversaram, a partir de publicações em redes sociais, sobre o interesse em participar do acordo, segundo fonte que pediu para não ser identificada por discutir informações privadas.

Os termos e valores em dólares da rodada de financiamento ainda estão mudando e podem mudar, disse a fonte. O Wall Street Journal relatou anteriormente alguns detalhes do acordo.

