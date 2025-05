A- A+

ACORDOS ECONÔMICOS Xi Jinping diz que não há vencedores em guerra tarifária, após acordo com Trump O presidente da China pediu aos países da América Latina e do Caribe, durante o Fórum China-CELAC, para promoverem a estabilidade e a paz

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta terça-feira (13) que "não há vencedores em guerras tarifárias", durante sua primeira declaração pública após o acordo negociado ao longo do fim de semana com os Estados Unidos

Xi pediu aos países da América Latina e do Caribe para promoverem a estabilidade e a paz. Ele discursou na abertura do Fórum ministerial China-Celac, que reúne em Pequim autoridades da América Latina e do Caribe, entre elas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



O presidente chinês não fez menções ao homólogo Donald Trump ou aos Estados Unidos, mas usou seu discurso para mandar um recado implícito. O chinês também disse que "intimidação e hegemonismo só levam ao auto-isolamento".

Enviados comerciais da China e dos Estados Unidos chegaram a um acordo na Suíça sobre a guerra comercial disparada por Trump, por meio do tarifaço. Os países concordaram em reduzir o patamar das taxas recíprocas por 90 dias.

Os produtos chineses passaram de 145% para 30%. Os americanos, de 125% para 10%. Delegações dos dois países negociaram durante o fim de semana, na Suíça.

Integrantes do Palácio do Planalto ouvidos pelo Estadão/Broadcast interpretam o acerto é positivo, pois demonstra que se foi possível os EUA se entenderem com o maior alvo das tarifas é sinal de que o mesmo pode ocorrer com os demais. A China havia sido o país mais taxado, enquanto o Brasil recebeu 10%, o menor patamar. No entanto, conselheiros do presidente Lula ressaltam que o acordo pode ser revertido a qualquer momento e ressaltam a volatilidade de Trump.

Veja também