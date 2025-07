Xiaomi lança seu segundo carro elétrico e alfineta Apple, que fracassou na missão

A- A+

Lei Jun, fundador e chairman da Xiaomi, a única empresa de tecnologia a diversificar com sucesso para a indústria automotiva, não resistiu em mencionar a Apple.

Durante um evento de lançamento, em Pequim, no final do mês passado, do segundo veículo elétrico da Xiaomi, um SUV há muito aguardado, Lei mencionou incisivamente a Apple, que passou uma década e investiu US$ 10 bilhões na tentativa de fabricar um carro, antes de desistir no ano passado.

“Desde que a Apple parou de desenvolver seu carro, demos atenção especial aos usuários da Apple”, disse ele. Lei observou que os donos de iPhones da gigante americana poderiam sincronizar perfeitamente os dispositivos com os veículos da Xiaomi.





A provocação nada sutil foi seguida por uma ostentação: a Xiaomi disse ter recebido mais de 289.000 pedidos para seu novo utilitário esportivo em uma hora após o anúncio, mais do que seu primeiro veículo elétrico, um sedã lançado em março de 2024.

O sucesso da Xiaomi onde a Apple falhou, fortaleceu a reputação de Lei, tornou sua empresa uma das mais valiosas da China e abalou os setores de tecnologia e automotivo.

O colapso do programa visionário da Apple para carros apenas ressaltou a eficácia da abordagem realista da Xiaomi, que se inspirou em designs comprovados da Tesla e da Porsche, enquanto se manteve fiel ao conceito de acessibilidade que a tornou uma marca cult para os consumidores da geração Z.

Crucialmente, a Xiaomi também se lançou no ecossistema de veículos elétricos mais fértil do mundo — a China. Com subsídios estatais, infraestrutura de recarga existente e uma cadeia de suprimentos pronta, a Xiaomi teve o impulso estrutural que faltava à Apple.

A Xiaomi não se manifestou sobre a reportagem.

O “carisma, o reconhecimento da marca e o ecossistema de Lei e da Xiaomi não podem ser subestimados”, disse Yale Zhang, diretor administrativo da consultoria Automotive Foresight, com sede em Xangai. “É uma grande influência para os jovens consumidores que encheram suas casas com produtos Xiaomi. Quando chega a hora de comprar um veículo elétrico, eles naturalmente pensam na Xiaomi.”

Contudo, fabricar carros é um desafio muito mais complexo e que exige muito capital do que a fabricação de telefones ou panelas elétricas. Exige domínio sobre normas de segurança, logística global e produção em escala, tudo isso enquanto compete com montadoras tradicionais com longa história e amplas linhas de modelos. Qualquer expansão internacional também exigirá lidar com cenários geopolíticos complexos. Como uma das primeiras gigantes da tecnologia a realmente fabricar um carro, a Xiaomi está em território desconhecido.

Fracassos da Apple

O projeto de carro da Apple, internamente apelidado de Projeto Titan, fracassou em grande parte porque não era apenas um veículo elétrico — era, em determinado momento, uma tentativa de superar a indústria automotiva com um veículo totalmente autônomo, de nível 5. Os objetivos eram ambiciosos e a direção mudava constantemente, o que resultou em mais de uma década de esforço sem nada para mostrar.

Lei, de 55 anos, foi relativamente econômico com tempo e recursos e apostou sua reputação pessoal no projeto. Ele alegou que fabricar carros seria seu “último projeto empreendedor”.

Pequena escala

A Xiaomi estabeleceu uma meta de entrega de 350.000 unidades em 2025, acima da meta anterior de 300.000 unidades, impulsionada pela demanda pelo recém-lançado YU7 e pelo aumento da produção. Os preços iniciais do sedã SU7, de 215.900 yuans (US$ 30.100), e do SUV, de 253.500 yuans, os tornam alternativas competitivas a modelos como o Model 3 e o Model Y da Tesla.

A empresa registrou receita recorde no primeiro trimestre deste ano, impulsionada pelas vendas de carros e smartphones. Espera-se que sua divisão de veículos elétricos se torne lucrativa no segundo semestre de 2025, disse Lei em uma reunião com investidores em junho.

No entanto, a produção da Xiaomi ainda é em uma escala muito mais limitada e voltada a nichos. A principal marca de automóveis da China, a BYD, vendeu cerca de 4,3 milhões de veículos elétricos e híbridos no ano passado, muitos no exterior, enquanto a Tesla comercializou cerca de 1,78 milhão de veículos globalmente.

