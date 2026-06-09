A- A+

Mercado Financeiro XP/Caio Megale: teremos de nos acostumar com juros altos por mais tempo, sobretudo pelo fiscal "Vamos ter que nos acostumar com taxas de juros mais altas por mais tempo, não só por pressões externas e inflação, mas, sobretudo, por conta da nossa política fiscal", disse o economista Caio Megale

O economista-chefe da XP e head do Lide Economia, Caio Megale, disse nesta terça-feira, 9, que o Brasil terá que se acostumar com taxas de juros altas por mais tempo, não só por pressões externas e inflação, mas sobretudo por influências advindas da política fiscal implementada pelo governo brasileiro

Megale é um dos mediadores do painel "Parceria Econômica Brasil & EUA em Debate", evento organizado pelo Grupo Lide, em São Paulo.

"Vamos ter que nos acostumar com taxas de juros mais altas por mais tempo, não só por pressões externas e inflação, mas, sobretudo, por conta da nossa política fiscal", disse o economista no evento.

Veja também