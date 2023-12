A- A+

Cimed entra para o segmento de lenços umedecidos com compra das duas unidades fabris da R2M Indústria farmacêutica, que teve um faturamento histórico de R$ 3 bilhões este ano, quer ampliar a linha de produtos do segmento de higiene infantil

A Cimed, terceira maior indústria farmacêutica do Brasil em volume de vendas, anunciou, nesta terça-feira (19), a aquisição da R2M, empresa catarinense de produtos para higiene e cuidado pessoal.

Com a compra, a Cimed, que tem em seu portfólio medicamentos (genéricos e isentos de prescrição médica - MIP), nutrição (vitaminas), além de higiene e beleza, dá um passo estratégico para expandir a atuação na categoria de consumo, de olho no mercado de higiene infantil.

“O segmento infantil é um mercado imenso no Brasil, liderado pelas categorias de fraldas, leite e lenços umedecidos. Nós já atuamos no nicho de higiene infantil com pomadas para assaduras. Vamos dobrar esse volume com a incorporação da R2M”, explica o CEO da Cimed, João Adibe Marques.

A R2M, a empresa comprada, é hoje a terceira maior do segmento de lenços umedecidos do Brasil, com duas plantas fabris - uma em Chapecó (SC) e outra em Santa Rita do Sapucaí (MG). A R2M conta hoje com um quadro de cerca de 300 colaboradores, que serão mantidos após a venda, de acordo com João Adibe.

A empresa adquirida pela Cimed é responsável pelas marcas Bebê Limpinho e Snow Baby, e vende aproximadamente sete milhões de unidades dos produtos por ano, em um mercado que movimenta, também anualmente, cerca de R$ 1 bilhão no País, de acordo com IQVIA Brasil.

Os nomes das duas marcas serão mantidos pela farmacêutica. Segundo Adibe, comprar uma empresa como R2M, que tem apenas cinco anos, mas já está consolidada no mercado, é muito mais viável do que montar uma planta fabril do zero.

A aquisição da R2M ocorre em um ano emblemático para a Cimed. A farmacêutica fecha 2023 atingindo o recorde histórico de R$ 3 bilhões em faturamento. Em 2022, obteve R$ 1,9 bilhão de Receita Líquida, um aumento de 22,5% em relação ao ano anterior. A projeção é fechar o próximo ano com R$ 4 bilhões.

Perfil da Cimed

A indústria farmacêutica, fundada em 1977, tem mais de 600 produtos no catálogo e distribuição nacional para mais de 70 mil pontos de vendas atendidos diretamente, marcando presença em 98% das farmácias brasileiras.

O Nordeste representa hoje 22,6% do mercado nacional da Cimed. Pernambuco é responsável por 4,5% desse mercado regional, sendo o segundo maior no Nordeste. O primeiro é a Bahia, com 5,6% do regional. Presente em Pernambuco há mais de duas décadas, a Cimed é líder de mercado no Estado, movimentando em média R$ 18 milhões e com suas marcas presentes em mais de 4 mil farmácias.

Com sede administrativa em São Paulo, a empresa tem mais de cinco mil colaboradores em todo o país. Seu complexo fabril está localizado em Pouso Alegre (MG), e o centro de distribuição principal e a gráfica da companhia, em São Sebastião da Bela Vista (MG). Mantém, também, 26 centros de distribuição espalhados pelo país.

A farmacêutica é reconhecida por deter marcas líderes de mercado, como o Cimegripe, o antigripal mais vendido no Brasil, além de antialérgicos como o Loratamed, e o Nevralgex, uma das principais marcas para inflamação e dor do mercado.

Na área de consumo, a empresa é dona das marcas K-MED, lubrificante íntimo líder de mercado; Dermafeme, sabonete íntimo: Xô Inseto, repelente; e o Carmed, hidratante labial que se tornou o mais vendido do Brasil.

O Carmed teve aumento de vendas em 2.000% em 2023, na comparação com 2022, com mais de 16,5 milhões de unidades comercializadas ao longo do ano, que ainda não terminou.

