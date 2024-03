A- A+

DIGITAL Conecta Recife oferta serviços de utilidade para os recifenses Hub digital de serviços da Prefeitura do Recife disponibiliza informações, orientações e ações de utilidade de maneira intuitiva, com agilidade e rapidez para os recifenses

O Conecta Recife, hub digital de serviços da Prefeitura do Recife acessados por aplicativo, portal e também WhatsApp, revolucionou o conceito de cidade inteligente – aquela que utiliza tecnologia para melhorar a eficiência político-econômica do município e para amparar o seu desenvolvimento. Com o Conecta Recife, informações, orientações e serviços de utilidade são ofertados de maneira intuitiva, com agilidade e rapidez.

Criado durante a pandemia de covid-19 para agendamento de vacinas, o aplicativo, de lá para cá, ganhou mais de 650 novos serviços. Hoje, 80% das utilidades oferecidas pela prefeitura podem ser acessadas pelo Conecta Recife, mas a previsão é que esse percentual chegue a 100% ainda este ano.

Conheça melhor como funciona e alguns serviços que o Conecta Recife disponibiliza:

IA

Para a plataforma foi criado um buscador com Inteligência Artificial (IA) que compreende a linguagem semântica e a intenção do usuário. Se, por exemplo, estiver cadastrado “recolher animais”, a pessoa pode dizer isso de outras maneiras que a Inteligência Artificial vai captar com precisão e oferecer o serviço correto para a resolução do problema.

Rafael: “Criamos essa porta digital da prefeitura na qual fomos ligando todos os serviços lá dentro" Foto: Arthur Mota

Seis inteligências

O Conecta Recife possui muitos bots. Quando o usuário acessa, encontra seis inteligências artificiais. Há lá, por exemplo, um despachante. Se o usuário quer empreender, abrindo, por exemplo, uma sorveteria e precisa saber qual a licença necessária para isso, a inteligência artificial vai dizer. Ele pode também saber quais as vagas de emprego que tem na cidade, dicas de turismo etc. Se quiser se divertir no final de semana na cidade, mas não tem dinheiro, o serviço indica só atividades de lazer gratuitas e ainda dá a rota.

Três cliques

O conceito do serviço é o de três cliques. Com os cliques, se chega a qualquer serviço no Conecta. O acesso é feito por tema, assunto e serviço. Por exemplo, o usuário pode buscar o tema “Serviços Urbanos” para acessar o assunto “Arborização na Cidade” e chegar ao serviço “poda de árvore”.

Eventos

Pelo Conecta, se tem acesso a todos os eventos que estão acontecendo na cidade, sejam gratuitos, sejam pagos. Tudo isso foi potencializado pelo WhatsApp (do Conecta) dando a oportunidade de escolher sobre quais temas se quer ser notificado pela prefeitura.

Direitos

Quando se opta pelo CPF na nota fiscal ou o tomador de serviços declara que tomou o serviço da pessoa, ela ganha um crédito de ISS. A prefeitura passou a enviar mensagens de WhatsApp, informando que ela tem dinheiro a receber por isso. A novidade surpreendeu muita gente. Usuários chegaram a imaginar que era fake news. Muitos sequer sabiam que tinha o direito.

Coleta seletiva

O cidadão pode, pelo Conecta Recife, solicitar que a coleta seletiva não só passe na rua dele como ser alertado quando o caminhão estiver a uma hora para chegar (pode ser também duas horas, meia hora etc.). Ele é avisado e isso evita o incômodo causado pelos chamados “rasga-sacos”, os catadores que abrem os lixos para pegar latinhas e acabam sujando a rua. “A orquestração do momento ideal, evita esse tipo de inconveniência à cidade”, explica o secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Rafael Figueiredo.

.

Rafael com as equipes da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e da Emprel Foto: Arthur Mota

EITA! Recife

Com o EITA! Recife (Esquadrão de Inovação e Transformação Aberta do Recife), a Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação conseguiu uma solução que já está reduzindo as filas no sistema de saúde, onde antes a cada dez consultas marcadas, cinco pessoas faltavam. A gestão lançou um desafio, por licitação, dizendo que tinha esse problema. A empresa que ganhou procurou entender porque as pessoas faltavam. O primeiro motivo era que elas não tinham dinheiro para a passagem de ônibus. Só que, às vezes, era uma cirurgia. Pagava-se, com dinheiro público, instrumentista e cirurgião etc., e o paciente faltava. O segundo, esquecimento; o terceiro, a consulta demorou e o paciente ficou curado; o quarto e último motivo era que o cidadão havia falecido.

EITA! Recife II

Como solução, a Prefeitura criou um roteiro de comunicação 15 dias antes para saber se a pessoa vai ou não à consulta. Se ela não for e disser que ficou boa, por exemplo, abre a vaga dela para outro. “Se ela não for, eu já sei hoje por dados que ele não vai porque não tem a passagem. A gente já está finalizando com o 99 para cirurgias dar a trajetória, do ponto A ao ponto B no voucher do 99 e a pessoa só vai pagar 10%. Essa é uma parceria que a gente está fazendo. E também tentando negociar com o VEM para dar as passagens”, detalha o secretário.

Jornada da vida

O Jornada da Vida é novo serviço do Conecta Recife a partir do qual se terá controle sobre a vacinação (poliomielite, meningite etc.), principalmente de crianças de zero a seis anos. “O trabalho começa pela salinha de saúde, cuidando de vacina, vai ser espalhado para matrícula do aluno, lembrete para pagamento de IPTU com desconto. Essas informações todas vão ficar no calendário das pessoas, com os dependentes dela também”, afirma o secretário.

Espaço Conecta

A Prefeitura abriu seis unidades do Espaço Conecta Recife, para quem não tem acesso à internet, não tem habilidade ou não tem celular. Uma equipe fica nesses quiosques e ajuda as pessoas a aprenderem a acessar todos os serviços.

Veja também

Mega-Sena Três pernambucanos acertam cinco números na Mega-Sena e recebem, cada um, R$ 57 mil