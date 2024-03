A- A+

Agropecuária XXI Feira Agropecuária de Campo Mourão será realizada no dia 23 de março O evento será realizado no dia 23 de março (sábado), das 9h às 17h

O Centro Universitário Integrado e a Begro Integrado - em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – realiza a XXI Feira Agropecuária Integrado.

O evento será realizado no dia 23 de março (sábado), das 9h às 17h, no Câmpus da instituição de ensino [Rua Lauro de Oliveira Souza, 440, Área Urbanizada II, Campo Mourão-PR]. A entrada é franca e são esperados 2.500 visitantes de várias cidades e estados do Brasil.

Cerca de 40 empresas do setor agropecuário, agentes financeiros e cooperativos terão estandes para expor seus produtos, serviços, maquinários, implementos agrícolas e mostrar as novidades que ajudam no desenvolvimento sustentável do setor agropecuário.

Rodadas de negócios, palestras, workshops e atividades culturais também estão na programação.

“A feira é realizada numa das regiões mais produtivas do país. O evento é organizado pelo BeAgro - um ecossistema de educação, inovação e tecnologia para o agronegócio do Brasil – que conecta técnicos, professores, profissionais, estudantes, produtores, convidados e promove o compartilhamento do saber”, explica Marcelo Henrique Savoldi Picoli, coordenador do curso de Agronomia do Centro Universitário Integrado.

Novidades

Entre as inovações que serão apresentadas neste ano estão as tecnologias de plantio, pulverização e colheita; equipamentos de regulagem de pulverizadores; drones agrícolas e aulas práticas em campos experimentais que vão apresentar os resultados de cultivares testados para obter lavouras mais produtivas, rentáveis e de qualidade diferenciada.

A convivência harmônica das abelhas com as plantações de soja, os sistemas de coletas e análises de solo e o manejo integrado de pragas e doenças também serão abordados no evento. Tratores, colheitadeiras, semeadeiras, máquinas de pequeno, médio e grande porte terão linhas de créditos e financiamentos especiais no local ofertados pelo Banco do Brasil, Caixa e Sicoob.

“Toda a cadeia produtiva será trabalhada neste evento. Teremos quem faz os projetos, bancos que financiam, empresas que comercializam, cooperativas que compram os produtos; tudo para que o produtor resolva suas necessidades diárias”, enfatiza Picoli.

Setor aquecido

As feiras agropecuárias movimentam enormes cifras financeiras, atraem público ávido por novidades e aquecem a economia nacional com vendas de máquinas e implementos agrícolas.

Além de compartilhar conhecimentos técnicos, conectar produtores, especialistas e empresas, esses eventos também se beneficiam do crescimento expressivo do setor a cada ano. De acordo com a Confedera&cced il;ão da Agricultura e Pecuária do Brasil, o PIB da agropecuária aumentou 15,1% em 2023, comparado a 2022; o maior resultado da série histórica. A forte expansão do setor puxou o PIB brasileiro, que cresceu 2,9% em 2023. Sem o crescimento da atividade agropecuária, o PIB do Brasil cresceria apenas 1,6%.

Levantamento do Ministério da Agricultura e Pecuária mostra que as exportações do agronegócio fecharam 2023 com US$ 166,55 bilhões em vendas [aumento de 4,8% em relação a 2022] e foram responsáveis por 49% de tudo o que foi comercializado para outros países

“Como todos esses atrativos, vamos desenvolver ainda mais o agronegócio da região, estreitar contatos entre todos os agentes do segmento, com os estudantes e produtores rurais para que nossa região – que é o berço do agro no Paraná – continue evoluindo cada vez mais e de maneira sustentável”, destaca Marcelo Henrique Savoldi Picoli.



Agronomia inovadora e premiada

A BeAgro Integrado - vertical do agronegócio que se baseia na educação, inovação e sustentabilidade - terá um espaço exclusivo no evento para interagir com os visitantes.

Em 2023 a instituição foi premiada com o Prêmio Nacional de Gestão Educacional 2023 (PNGE) na categoria Inovação Acadêmico Pedagógico com o projeto BeAgro Integrado. A verticalização é um ecossistema que oferece soluções para a carreira do estudante de Agronomia, desde a escolha da graduação até a vida profissional.

A instituição também expandiu sua atuação por meio de um convênio com o Agro Club de Rondonópolis (MT). A parceria permitirá oferecer cursos como agrocamp, bootcamps abordam tendências no agro e tecnologia, cursos livres, graduação semi-presencial, EAD e pós-graduação.

Veja também

Ferrovia Grupo Cosan poderá ser solução para viabilizar Transnordestina em Pernambuco