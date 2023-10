A- A+

Economia Pernambuco terá R$ 4,6 bilhões do FNE para o próximo ano O orçamento total do fundo para o próximo ano, contemplando os onze estados da área de atuação da Sudene, está estimado em R$ 37,8 bilhões, um aumento de 9,2% em relação ao que deve ser aplicado neste exercício

O orçamento do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para Pernambuco no próximo ano será de R$ 4,6 bilhões. O anúncio foi feito na manhã de ontem (11) durante reunião conjunta realizada pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e o Banco do Nordeste (BNB). O encontro, comandado pelos superintendentes do BNB, Pedro Ermírio Freitas; e da Sudene, Danilo Cabral, contou com a participação de representantes de segmentos produtivos, instituições das esferas estadual e federal, além de empresários, consultores e gestores públicos.

O orçamento total do FNE para 2024, contemplando os onze estados da área de atuação da Sudene, está estimado em R$ 37,8 bilhões, um aumento de 9,2% em relação ao que deve ser aplicado pelo fundo este ano. A previsão inicial para 2023 era de R$ 34,6 bilhões e, segundo dados do BNB, o fundo deverá encerrar este exercício com a aplicação de R$ 38,8 bilhões.

Quanto a Pernambuco, até o final deste ano, a expectativa do banco é que as aplicações com recursos do FNE ultrapassem R$ 4,5 bilhões, superando o valor total aplicado em 2022, que foi de R$ 3,4 bilhões.

Durante a reunião, o superintendente do BNB em Pernambuco apresentou um histórico do comportamento das contratações do FNE no Estado. Com base nesses dados e nas demandas recebidas, a instituição vai apresentar depois não só a distribuição setorial dos recursos e o orçamento disponível, mas também consolidar as sugestões desses mesmos setores para melhoria da linha de crédito do FNE.

“Na reunião, houve diversas discussões relacionadas a áreas como saúde, educação, turismo, entre outras”, contou Pedro Ermírio. A ideia, segundo ele, é a cada dia, ter um fundo constitucional o mais aderente possível às reivindicações do setor empresarial pernambucano.

A construção dessa programação de maneira coletiva, afirmou o executivo, visa distribuir de forma consciente os recursos, a partir da identificação, pelos próprios representantes dos setores produtivos, dos projetos importantes e principais demandas para promover o desenvolvimento do Estado.

Já superintendente da Sudene, Danilo Cabral, explicou que as demandas recebidas nas reuniões que estão sendo realizadas serão consolidadas pelo BNB até o dia 30 deste mês e, a partir disso, a autarquia apresentará uma proposta que será novamente encaminhada ao Conselho Deliberativo da Sudene até o dia 15 de dezembro. “É isso que vai orientar a aplicação desses recursos em 2024”, explicou Danilo.

Para Cabral, esse processo de escuta é fundamental para encaixar a demanda dos setores produtivos com as ações do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE). "A ideia é ampliar o acesso aos recursos do FNE e, atendendo as orientações do presidente Lula e do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, chegar a quem mais precisa de uma atenção maior, como o Semiárido”, concluiu ele.

Além de Pedro e Danilo, integraram a mesa dos trabalhos da reunião o presidente da Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco (Faepe), Pio Guerra; o secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Maurício Laranjeira; o superintendente da Codevasf, Gustavo Melo; e o diretor de Gestão de Fundos e Incentivos Fiscais e Atração de Investimentos da Sudene, Heitor Freire. Na plateia, representantes da Fiepe, Softex, Fetape, Comicro, Fecomércio, UFPE, Sebrae-PE, Fecomércio, entre outros.

