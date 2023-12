A- A+

PERNAMBUCO Assaí Atacadista abre duas novas lojas em Pernambuco, uma no Recife e outra em Olinda As duas unidades vão gerar mil novos empregos diretos e indiretos

O Assaí Atacadista está abrindo, esta semana, duas novas lojas em Pernambuco. Desta vez, a empresa reforça a sua presença no Recife, com uma unidade na Rua Benfica, bairro da Madalena, na Zona Oeste; e uma em Olinda, na Avenida Presidente Kennedy, em Peixinhos. A primeira abre as portas, às 8h, desta quinta-feira (14). Já o Assaí Olinda será inaugurado na sexta-feira (15). A companhia, com esses novos investimentos, passa a contar com 14 lojas no Estado, sendo quatro delas na capital pernambucana.

Para formar o quadro de funcionários das duas novas lojas, foram criados mil empregos diretos e indiretos (prestadores de serviços, incluindo as áreas de promotores, vigilância, limpeza etc.), além outros 300 na construção civil para as obras. De acordo com diretor de Operações Norte, Nordeste e Mato Grosso do Assaí, Claudemir Carmo, a empresa hoje gera 7,5 mil empregos em Pernambuco, 4 mil deles diretos e o restante formado por prestadores de serviços. Para o executivo, o grande diferencial do Assaí para sobressair em um mercado cada vez mais concorrido é, sobretudo, a qualidade dos serviços.

“Muito mais que a quantidade de lojas, (o que conta para a empresa) é a qualidade. Somos uma empresa com todas as certificações, controles e cuidados necessários. Somos reconhecidos anualmente como a melhor empresa para se comprar do segmento. A gente preza muito pelo atendimento, pela qualidade da estrutura e desenvolvimento dos nossos colaboradores. Nosso nível de atendimento está acima dos demais”, lembrou Claudemir.

O Assaí Benfica conta com uma área de loja de 6,6 mil m²; o de Olinda, com 6.2 mil m², ambos com estacionamento para carros e motos. O diretor Regional de Operações do Assaí, João Miguel Gouveia, acrescentou que a loja da Benfica tem serviço de Adega de Vinhos, com mais de 300 rótulos disponíveis, e uma galeria de lojas, com nove operações, com serviços de alimentação, vestuário, farmácia, lotéricas, barbearia e lavanderia, além de duas vagas para recarregamento gratuito de veículos elétricos.

"Um em cada quatro domicílios no Brasil escolhe o Assaí para fazer suas compras", afirmou João Miguel, lembrando o resultado divulgado pela NielsenIQ Homescan. As duas unidades reúnem um mix maior de produtos e de serviços, como Empório de Frios, Açougue, Cafeteria e Padaria (um mesmo espaço onde ficam reunidas opções de produtos de panificação, confeitaria e itens para lanches rápidos como cafés, sucos e salgados). Em cada loja, serão comercializados mais de nove mil itens.

O estabelecimento da Benfica trata-se de uma das 66 lojas do Grupo Extra que o Assaí adquiriu há dois anos. Já o de Olinda é uma loja orgânica (construída do zero) em um terreno adquirido pela empresa em 2014. “O Assaí escolhe seus pontos em locais de muito fluxo, de fácil acesso e que atenda o entorno no qual o principal cliente da gente, o pequeno comerciante, possa chegar, abastecer-se e que ao mesmo tempo não criemos conflito com os pequenos comércios dentro dos bairros”, afirmou Claudemir.

Claudemir: "Nosso nível de atendimento está acima dos demais” Foto: Divulgação

O Assaí Atacadista chegou a Pernambuco em 2010, quando abriu uma unidade na cidade de Caruaru, no Agreste. Já a primeira do Recife foi inaugurada cinco anos depois, no bairro da Imbiribeira. O Assaí, com as duas novas unidades em Pernambuco, passa a 286 lojas no País, sendo 81 delas no Nordeste.

A região hoje representa 30% dos lucros do Assaí, assumindo um papel cada vez mais relevante na performance da empresa, que no ano passado faturou aproximadamente R$ 60 bilhões. É a segunda maior empresa de varejo do Brasil e a rede alimentar com a maior presença nos lares brasileiros, de acordo com a NielsenIQ Homescan. Só este ano, o Assaí investiu um total de R$ 2 bilhões na abertura de 27 novos negócios no País.

Também este ano, o Assaí foi considerado a marca de varejo alimentar mais valiosa pelos rankings anuais promovidos pela Interbrand (20ª colocação geral) e pela Brand Finance (13ª colocação geral), além de ser eleita Top of Mind na categoria “Atacado” e “Supermercado”, em pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha. Ainda em 2023, foi certificado, pela segunda vez consecutiva, com o selo Great Place To Work (GPTW) como um excelente lugar para trabalhar.

