A- A+

TECNOLOGIA CESAR é selecionado pela Embrapii como Centro de Competência em Segurança Cibernética Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife receberá R$ 60 milhões do Programa Prioritário (PPI) IoT/Manufatura 4.0, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

O Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR) foi a instituição selecionada pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) como Centro de Competência em Segurança Cibernética. Para isso, receberá R$ 60 milhões, originários do Programa Prioritário (PPI) IoT/Manufatura 4.0, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O anúncio foi feito nesta quinta-feira (2), na sede no CESAR, no bairro do Recife, e contou com a presença da ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.

A ideia do Centro de Competência é fortalecer a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias inovadoras no Brasil para enfrentar as ameaças emergentes na área de segurança cibernética. Terá um credenciamento com duração de 42 meses e atuará em quatro linhas temáticas de pesquisa: Gestão de Identidade e Acesso; Proteção e Privacidade de Dados; Inteligência para Ameaças Cibernéticas e Aspectos Legais, Éticos e Comportamentais.

“A cibersegurança é uma ferramenta poderosa para garantir o funcionamento adequado de sistemas hoje indispensáveis, como os canais do governo, que fornecem à população serviços digitais para facilitar o acesso dos cidadãos às informações e procedimentos de maneira rápida e segura”, disse a ministra Luciana Santos.

Para o presidente da Embrapii, Francisco Saboya, muitas empresas ainda não despertaram para o mundo novo em que se vive no que diz respeito à cibersegurança. “Onde tem dinheiro, tem bandido, ladrão e pirata. Então, esse Centro de Competência em Cibersegurança interessa muito a um dos temas mais críticos que não é de hoje, obviamente. À medida em que a sociedade da informação e a economia de dados evoluem, também as tecnologias de invasão e as defesas”, explicou ele.

Para Saboya, dominar esse fluxo para que não se corra o risco de ter vulnerabilidade, seja em tecnologias e serviços críticos, como energia elétrica, serviços de saúde, em que as indústrias, os bancos, as cadeias logísticas perdem dinheiro. “A gente está cheio de exemplos de descuidos, digamos assim, de empresas que levam um prejuízo estimado pelos especialistas entre US$ 10 bilhões e US$ 15 bilhões por ano, um volume de recursos muito grande para a gente passar batido”, revelou Saboya.

Formação de pesquisadores

De acordo com o CEO do CESAR, Eduardo Campelo Peixoto, o Centro de Competência será voltado à pesquisa, formação de pesquisadores, criação de startups e associação tecnológica com empresas de mercado no tema cibersegurança. “Cibersegurança é talvez o tema em Tecnologia da Informação que mais tira o sono qualquer CEO. Às vezes, a operação inteira de uma organização pode parar e é aí que surgem as oportunidades criminais de resgate para devolução de dados e da operacionalidade digital dessas organizações”, destacou Peixoto.

Na visão do CEO do CESAR, a segurança cibernética é uma constante dentro das empresas e que precisa estar sempre evoluindo, já que as organizações precisam estar um passo à frente dos hackers. “É um tema caro hoje, principalmente para mercados, mas também a gente está falando de segurança de Estado. Você olha para a infraestrutura elétrica, de água e outras utilities, muitas vezes controladas também por dispositivos eletrônicos conectados à rede”, alertou.

A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Mauricélia Montenegro, que representou a governadora Raquel Lyra, disse que a cibersegurança é da maior importância para pesquisa, pois assegura não só a autoria e os direitos agregados a ela, mas talvez até a soberania de um país.

“Hoje, estamos aqui não apenas para um anúncio, mas para enaltecer o quão importante é anunciar que o Centro de Competência Embrapii de Segurança Cibernética será aqui no CESAR. Eu não imaginaria uma instituição mais adequada para receber esse centro, essa competência e esse propósito, com essa importância que não fosse o CESAR”, disse a secretária.

Oito centros

O MCTI e a Embrapii já anunciaram outros oito Centros de Competência em áreas estratégicas e em temas de fronteira: Tecnologia e infraestruturas de Conectividade 5G e 6G; Open RAN; Tecnologias Imersivas Aplicadas a Mundos Virtuais; Mobilidade Elétrica; Agricultura Digital; Sensoriamento Inteligente; Tecnologias Quânticas e Terapias Avançadas, com investimento total de R$ 495 milhões pela Embrapii. Destes, R$ 480 milhões destinados pelo MCTI e R$ 15 milhões pelo Ministério da Saúde.

O modelo é inédito no Brasil e tem o objetivo de gerar conhecimento e capacitar recursos humanos que irão apontar novos caminhos para atender aos desafios futuros que serão impostos ao setor industrial, por meio da interação com Centros de Competência de excelência e um pool de empresas industriais. A iniciativa combina ações de ampliação e fortalecimento de competência científica e tecnológica em PD&I; formação e capacitação de recursos humanos para PD&I; estabelece associação tecnológica com a indústria e atrai e cria startups em um ambiente de inovação aberta.

Veja também

São Paulo Câmara de São Paulo aprova projeto de lei que viabiliza privatização da Sabesp; texto vai à sanção