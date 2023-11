A valorização das sementes crioulas em Pernambuco

A- A+

O discurso da comida saudável não é novo, mas de umas décadas para cá, a humanidade tem, cada vez mais, ampliado suas preocupações com o tema. A semente, de modo geral, é a primeira etapa da cadeia alimentar. Por meio dela é que se tem origem de praticamente todos os alimentos (arroz, feijão, hortaliças etc.). Uma das formas de garantir uma alimentação saudável tem sido a produção e permuta de sementes crioulas, aquelas utilizadas e armazenadas por comunidades tradicionais, agricultores familiares e comunidades indígenas.

Ao contrário das sementes utilizadas na agricultura moderna, as crioulas, passadas de geração em geração, não sofrem nenhuma modificação genética por meio da interferência humana, e isso garante, naturalmente, uma vasta gama de diversidade genética, além de assegurar a identidade da cultura de um povo. Esses tipos de sementes são, segundo os cientistas especializados, relevantes para manutenção da preservação da agrobiodiversidade, possibilitam conservar a variabilidade genética, reduzem o custo de produção e garantem a soberania alimentar.

O Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), em parceria com o Governo do Estado, pensando nisso, vem fazendo um trabalho de incentivo à produção de sementes crioulas no Agreste Meridional. O órgão, inclusive, dentro dessa ação, realiza, anualmente, a Feira de Troca de Sementes Crioulas do Agreste Meridional de Pernambuco, que este ano será realizada no dia 14 de dezembro, na unidade de Garanhuns do instituto.

A feira, que chega a sua oitava edição, conta com estandes principalmente do Agreste Meridional, mas de uns anos para cá passou a absorver agricultores de outros territórios, como do Sertão do Pajeú, de alguns municípios da Zona da Mata, do Agreste Setentrional e outros, poucos, de fora do Estado. Em 2022, foram 25 estandes, mas a previsão é que para este ano a quantidade seja um pouco maior.

“O serviço de extensão rural do IPA em Garanhuns oferece assistência técnica de extensão rural e organizacional para a Rede de Sementes Crioulas do Agreste Meridional de Pernambuco, a Semeam, que reúne vários agricultores, organizações, banco de sementes e associações”, explica o extensionista da Regional Garanhuns do IPA, Pedro Henrique Balensifer.

Reuniões no IPA

Esse trabalho, segundo ele, é realizado com reuniões na sede do IPA. “A gente constrói a rede junto com os agricultores, que são os guardiões das sementes, e também incentivamos essa rede com nosso serviço. Essa é a principal ação do IPA em torno desse trabalho de sementes crioulas na região de Garanhuns e municípios vizinhos”, acrescenta Balensifer.

As sementes mais resgatadas na região são variedades de feijão comum, fava, milho, jerimum, batata doce, mandioca e macaxeira. “Tem lá um guardião de semente de batata doce que possui mais de vinte variedades diferentes de batata doce, por exemplo”, lembra o extensionista. Ainda de acordo com ele, no caso do feijão, há no território 42 variedades. “Tem feijão amarelo, vermelho, preto, branco, pintado, comprido. O nosso trabalho é cuidar para que essas sementes não desapareçam com a agricultura moderna, que trouxe as sementes comerciais transgênicas e híbridas”, adverte.

As variedades crioulas têm preferência por conta das características de adaptabilidade, valorização dos costumes, sabor e qualidade, além do baixo custo. As formas de produção são de caráter agroecológico em sistema manual de semeadura e consorciado de plantio. “Nosso trabalho é preservar isso, que é uma prática muito antiga. Nós temos feijão com mais de 100 anos que ainda é cultivado no território e que vem de outras gerações familiares”, revela.

Existem comunidades camponesas no mundo inteiro que conservam sementes crioulas como resistência ao modelo agrícola moderno. “Não é uma coisa só do Brasil. Isso acontece na América Latina, na Europa, na África. Na Índia tem um movimento forte de produção de semente crioula. É uma semente de liberdade, de autonomia para o agricultor, que consome ou vende, mas sempre guarda uma parte para replantar depois”, afirma.

Há algumas comunidades que formam bancos de sementes crioulas comunitários. “Junta-se, por exemplo, dez, quinze famílias de uma comunidade e guardam em espaço da associação ou na casa de alguém as sementes para o ano seguinte. É um estoque para o plantio seguinte. Ninguém come, vende ou troca aquelas sementes. Quando chega a época de plantar, eles escolhem as variedades que têm no banco”, detalha.

Maria de Fátima diz preferir as sementes crioulas porque são mais práticas Foto: Henrique Paiva/Divulgação

Mais fácil de lidar

A agricultora familiar Maria de Fátima da Silva Rocha, 43 anos, de Bom Jardim, no Agreste, cultiva sementes crioulas há 15 anos, quando se mudou para o município. Em meio hectare, ela planta variedades de feijão, fava (preta e branca) e milho (roxo e amarelo). “Prefiro as sementes crioulas porque são mais práticas, não requerem muito cuidado. É mais fácil lidar com elas e são mais resistentes”, justifica Maria.

A agricultora, que conta com a ajuda do marido, dos filhos e das cunhadas na plantação, explica que uma parte do que cultiva é para consumo da própria família, outra para estocar e o que sobra leva ao Recife para vender nas feiras agroecológicas da cidade. “Minha renda é a aposentadoria do meu marido e o que eu ganho com a venda nas feiras”, revela Maria, acrescentando também que sempre troca sementes com outros agricultores.

As sementes crioulas sofreram um forte impacto com o modelo de agricultura da revolução verde (modernização em escala global, efetivada por meio da incorporação de inovações tecnológicas na produção). Com esse modelo, houve a substituição das sementes produzidas, conservadas, melhoradas, multiplicadas pelos agricultores pelas híbridas, depois pelas geneticamente modificadas (transgênicas), produzidas pela ciência ou empresas privadas. Com essa substituição, veio também um pacote tecnológico com insumos (fertilizantes sintéticos, agrotóxicos etc.).

