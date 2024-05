A- A+

FEIRA Celebra Show 2024, em São Paulo, deverá receber cerca de 40 mil visitantes até quarta-feira (29) Entre os expositores, a Alumínio Circular, do Recife, que atua no Nordeste, quer ganhar novos mercados no País e está apostando no evento para isso

A Celebra Show, principal feira de negócios business to business (B2B) voltada para os segmentos de Natal, eventos sociais, festas, halloween, balões, confeitaria e parques de diversão da América Latina, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP), deverá receber um público de 10 mil visitantes a mais que na edição do ano passado, quando aproximadamente 30 mil pessoas prestigiaram o evento. A informação é Eduardo Cincinato, presidente da Associação Brasileira de Artigos para a Casa, Decoração, Presentes, Utilidades Domésticas, Festas, Flores e Têxtil (ABCasa), entidade sem fins lucrativos que organiza a feira e que se constitui como a mais representativa do setor.

O evento, que começou neste domingo (26) e prossegue até a próxima quarta-feira (29), promove o encontro entre mais de 200 expositores (fabricantes nacionais, importadores, exportadores e artesãos) com os visitantes (que precisam ter CNPJ ativo ou profissional do setor que possa comprovar atuação para participar da feira), que adquirem esses itens para alugar a estabelecimentos comerciais ou revender nas próprias lojas.

Celebra Show é a maior feira do setor na América Latina e conta com mais de 200 expositores Foto: Carlos André Carvalho/Folha de Pernambuco

Para o presidente da ABCasa, a Celebra Show é uma feira essencial para o setor. “Quem visita, sai com todas as novidades e as principais tendências em primeira mão, além de adquirir conhecimento para aplicar em seus negócios. É uma experiência completa que beneficia toda a cadeia produtiva do mercado. Na parte de Natal, por exemplo, traz todas as tendências para este ano. O halloween tem crescido muito no Brasil nos últimos, o que com fez que os players que trabalham com essa data também tragam muitas novidades”, afirmou Cincinato”, explicou.

A Associação Brasileira de Parques e Atrações (ADIBRA) marca presença na Celebra Show 2024, com uma série de palestras conduzidas por profissionais do setor. Nesta segunda (27) e terça-feira (28) também estão agendadas rodadas de negócios com compradores de diversos países no International Business Center (IBC).

O IBC é um espaço exclusivo que promove oportunidades de expansão global para os expositores brasileiros por meio de networking, conexões e das rodadas de negócios. A iniciativa conta com a parceria da Enterprise Europe Network, entidade que presta apoio às Pequenas e Médias Empresas com projeções internacionais.

Um dos atrativos da feira é o Collab, espaço na entrada do Expo Center Norte todo decorado por profissionais de decoração. Além disso, o evento conta com o Ballon Meeting Brazil (BMB), o principal seminário de balões de festas do Brasil, que reúne grandes marcas e especialistas da arte do balão, realizada em área exclusiva.

“Diferentemente de outras feiras que a gente organiza, a Celebra Show tem um público muito ávido por novidades. Eles vêm à feira não só para gerar negócios, mas para se abastecer de informações. Raramente se tem ausência de profissionais da área em um evento como esse”, lembrou Cincinato.

Presença pernambucana

O diretor e fundador da Alumínio Circular, fábrica recifense de formas para o setor confeiteiro e de panificação, Layon Gomes da Silva, está participando pela primeira vez da feira e aposta no evento para dobrar as vendas a curto prazo. Ele vê na Celebra Show a oportunidade de ganhar novos mercados para além do Nordeste, onde atua até agora.

Layon, da Alumínio Circular, fatura R$ 500 mil mensais e quer dobrar esse montante; uma das estratégias é a participação na feira Foto: Carlos André Carvalho/Folha de Pernambuco

"Meus clientes falavam muito desse feira para mim e diziam que era uma grande oportunidade para a gente crescer. Vim, então, na edição do ano passado e fiquei impressionado. Este ano, estou voltando, agora como expositor", contou o empresário.

A Alumínio Circular, que fica no bairro de Areias, Zona Oeste do Recife, tem oito anos de atividades e começou com apenas dois funcionários. Hoje, a empresa emprega 35 pessoas e tem um faturamento mensal de R$ 500 mil. "Estou muito confiante que, com a Celebra Show, a gente vai dobrar o faturamento em breve. A feira abriu há menos de duas horas e já fizemos contatos com potenciais compradores de várias partes do Brasil. Todos gostaram muito dos nossos produtos", comemorou Layon, acrescentando um diferencial dele sobre os outros expositores: é o único do setor de formas de alumínio para confeitaria e panificação do evento.

A Aminori Decorações, de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, que trabalha com locação de decorações, também marcou presença na Celebra Show 2024, mas não como expositora. A empresa, que tem seis anos de mercado, foi uma das oito selecionadas para participar do Desafio Natal, concurso que vai eleger a melhor árvore natalina concebida por visitantes da feira. A escolha está sendo feita pelo público, por votação eletrônica, e o prêmio é de R$10 mil.

Maria Irônima, da Aminori Decorações, de Petrolina, é visitante e participa do concurso Desafio Natal Foto: Carlos André Carvalho/Folha de Pernambuco

“Nossa árvore, que tem como título Caminho do Natal Encantado, possui quatro metros de altura”, contou a proprietária da empresa, Maria Irônima, acrescentando que um dos requisitos para os participantes do concurso é que a árvore deve conter acessórios de pelo menos três expositores da feira. A ideia dos desafios promovidos pela ABCasa – tem outros dirigidos a decoradores dos segmentos de festas de aniversário e confeitaria – é, além de fomentar nomes relevantes do mercado de festas nacional, conectar os profissionais com expositores e permitir que o público aprecie as tendências.

