Yachin Empreendimentos atrai investidores para expandir suas operações para Pernambuco

A Yachin Empreendimentos, empresa responsável pela gestão de um patrimônio imobiliário avaliado em R$150 milhões na região do Conde, Paraíba, está em busca de investidores privados para expandir sua área de atuação para Pernambuco.

Além de planejar o aumento da área do Centro de Distribuição da Paraíba, dos atuais 50 mil m² para 70 mil m², a empresa está em fase de negociação e pretende expandir suas operações para operar em uma área de 100 mil m², com uma Área Bruta Locável (ABL) de 40 mil m², localizada na região do Cabo de Santo Agostinho.

De acordo com Marcelo Cherpak, diretor administrativo da Yachin Empreendimentos, o fundo privado de acionistas da empresa é uma sociedade anônima que foi aberta para permitir que interessados possam investir capital e atuar nesse segmento. Segundo ele, “o investimento proporciona um rendimento de 9,50% ao ano + IPCA (valor líquido), sendo um investimento sólido, respaldado pela expertise do nosso grupo, que começou com apenas 19 investidores privados e, agora, após cinco anos, conta com um total de 44 acionistas", disse.

Cherpak destaca que a empresa opera com base em uma governança estruturada, contando com a participação de conselheiros experientes e respeitados no mercado, como Paulo Drummond, Edson Menezes, Rodrigo Carneiro Leão e Jorge Figueiras.

Jorge Figueiras, presidente do Conselho Administrativo da Yachin, garante a lucratividade do investimento. "Faço parte do Conselho Administrativo da Yachin, juntamente com outros sete nomes que possuem grande credibilidade no mercado empresarial de Pernambuco, e posso garantir a rentabilidade desse investimento, que começou de forma modesta, mas agora se consolida como uma excelente oportunidade de negócio", comentou.

Segundo Cherpak, que na próxima quarta-feira (24) guiará uma comitiva de empresários pernambucanos na visita às operações da empresa na região do Conde, Paraíba, a intenção é captar R$100 milhões para a expansão da Yachin tanto na Paraíba quanto em Pernambuco.

"Nossa intenção é mostrar nossa estrutura de operação na região do Conde, onde a logística dos nossos inquilinos se tornou mais eficiente devido à proximidade geográfica com os portos de Cabedelo e Suape", revela o diretor administrativo.

Atualmente, no espaço de 50 mil m², estão instalados centros de distribuição de empresas como Grupo Mateus, Mercado Livre e Centauro, que utilizam a região como base logística para atender todo o Nordeste.

