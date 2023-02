A- A+

O Yahoo eliminará cerca de 1.000 empregos a partir desta semana, ou cerca de 12% de seus funcionários, a primeira rodada de cortes em um plano maior para reestruturar sua divisão de tecnologia de publicidade em meio a uma onda de demissões no setor.

A empresa, de propriedade da Apollo Global Management, planeja reduzir o número de funcionários em sua unidade de tecnologia de anúncios do Yahoo for Business em quase 50% até o final de 2023, ou mais de 20% da força de trabalho do Yahoo, disse um porta-voz da empresa.

“Essas mudanças anunciadas hoje estão inteiramente dentro do contexto de criar um plano de negócios melhor para essa divisão daqui para frente”, disse o CEO Jim Lanzone na quinta-feira em uma entrevista.

Os provedores de publicidade digital tiveram que lidar com clientes preocupados com o clima econômico incerto. A reestruturação do Yahoo criará uma nova divisão chamada Yahoo Advertising, que concentrará as equipes de vendas de anúncios nas propriedades da empresa, incluindo Yahoo Finance, Yahoo News e Yahoo Sports.

A empresa é “muito lucrativa”, disse Lanzone, acrescentando que os cortes de empregos se devem mais à reestruturação da divisão do que a problemas no mercado publicitário. “Teríamos feito essas mudanças mesmo no pico do mercado”, disse ele.

O Yahoo “ainda está contratando agressivamente”, disse Lanzone, e os funcionários que perderem seus empregos serão considerados para outras funções na empresa.

