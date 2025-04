Yahoo se diz disposto a comprar Chrome se rival for forçado a vendê-lo

A- A+

A empresa de internet Yahoo, apoiada por sua controladora Apollo Global Management, faria uma oferta pelo navegador web Chrome caso um tribunal federal ordene que o Google se desfaça dele como solução para manter um monopólio ilegal, admitiu um alto executivo da empresa.

Brian Provost, gerente-geral do Yahoo Search, testemunhou nesta quinta-feira durante o julgamento do Google em Washington, afirmando que sua empresa estima que o navegador teria um preço de venda na casa das dezenas de bilhões de dólares.

— O Chrome é, comprovadamente, o player estratégico mais importante da internet — disse Provost sobre o navegador do Goole. — Seríamos capazes de disputá-lo com o apoio da Apollo.

Provost prestou depoimento na audiência que já dura três semanas no caso movido pelo Departamento de Justiça dos EUA contra a Alphabet, controladora do Google. O órgão do governo americano busca definir uma forma de remediar o que considera ser um monopólio da empresa no mercado de buscas na internet.

O juiz Amit Mehta concordou no ano passado que o Google monopolizou ilegalmente o mercado e está avaliando um pacote de mudanças propostas por autoridades antitruste para restabelecer a concorrência no setor. O Departamento de Justiça e um grupo de estados norte-americanos argumentam que o Google deveria ser forçado a vender seu popular navegador Chrome.

Novo reforço nas buscas

O Yahoo foi o principal motor de busca no início dos anos 2000 antes de perder a posição para o Google. A empresa mudou de mãos diversas vezes. A Apollo a comprou da Verizon Communications Inc. em 2021.

Desde a aquisição pela Apollo, o Yahoo tem buscado “revitalizar” seu motor de busca e começou a desenvolver seu próprio navegador, ainda em fase de desenvolvimento, segundo Provost. A empresa também considerou adquirir um navegador e se interessou pela compra do Chrome assim que a proposta do Departamento de Justiça veio a público, disse ele.

O Yahoo provavelmente terá concorrência na disputa pelo Chrome se o Google tiver de vendê-lo. A OpenAI também já demonstrou interesse em adquirir o navegador Chrome, segundo afirmou o executivo que lidera o ChatGPT na empresa também durante a audiência hoje.

— Sim, nós teríamos interesse, assim como muitas outras partes —, disse Nick Turley, chefe do ChatGPT, ao ser questionado se a empresa buscaria comprar o navegador do Google.

Veja também