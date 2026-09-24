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Parceria Yduqs, dona da Estácio, e Afya, de medicina, confirmam fusão e criam grupo de R$ 9 bilhões Expansão na área de medicina, segmento premium no ensino superior privado, impulsiona a transação. Conclusão do negócio estará sujeito à análise do Cade

A Yduqs, rede de ensino superior privado que é dona da Estácio e do Ibmec, e a Afya, de faculdades de medicina, confirmaram no fim da noite desta quarta-feira (23) uma fusão. No fim de agosto, as duas empresas já tinham antecipado que estavam conversando sobre uma possível fusão.

Segundo fato relevante divulgado pela Yduqs, que tem ações negociadas no Novo Mercado da B3, a empresa dona da Estácio terá 31% do novo grupo; a Afya terá 69%, mas a base acionária da companhia a ser criada será diluída.

A conclusão do negócio, que está sujeita à análise do Cade, órgão de defesa da concorrência no Brasil, está previsto para ocorrer até 31 de março de 2028.

O racional por trás do negócio é criar uma complementariedade que permita a expansão das operações. Com o aumento no número de cursos de medicina no país e, consequentemente, a crescente concorrência nesse segmento, a Afya ganharia escala operacional. Do outro lado, a Yduqs agregaria uma rede de ponta na área de saúde a seu portfólio.

"A operação visa combinar duas plataformas complementares de educação superior no Brasil, reunindo o ecossistema de educação médica da Afya e o modelo diversificado de educação superior em larga escala da Yduqs", diz o comunicado divulgado ao mercado.

Juntas, as duas companhias somariam mais de R$ 9,2 bilhões em valor de mercado. A Yduqs está avaliada em R$ 2,98 bilhões, enquanto a Afya, cujas ações são listadas em Nova York, tem valor de mercado de US$ 1,2 bilhão (ou R$ 6,2 bilhões).

A estimativa é de que a fusão possa gerar entre R$ 2 bilhões e R$ 2,2 bilhões em sinergias, com 80% dessa soma podendo ser alcançados nos prímeiros três anos após o fechamento da operação.

A nova companhia

Pelos termos da transação, a Afya será incorporada pela Yduqs sendo, posteriormente, extinta. A companhia seguirá listada no Novo Mercado da B3.

Mas, ao fim da transação, os acionistas da Afya ficarão com 69% do negócio. Os 31% restantes caberão aos da Yduqs. O grupo brasileiro, contudo, pagará ao menos R$ 750 milhões em dividendos, desde que sejam cumpridas condições precedentes.

Os principais acionistas da Yduqs, a família Zaher e a Advent, e os da Afya, o Bertelsmann e a família Esteves, vão celebrar um acordo se comprometendo em comparecer às assembleias acionistas de cada companhia e votar favoravelmente pela aprovação da operação, além de não poderem vender ações de sua titularidade antes e após essas

No segundo trimestre deste ano, Yduqs registrou lucro líquido de R$ 14 milhões, 54,2% abaixo do registrado em igual período de 2026. De janeiro a junho, o ganho foi de R$ 11 milhões, queda de 11% ante ao primeiro semestre do ano passado.

Já a Afya, listada na Bolsa de Nova York, teve lucro líquido R$ 463 milhões no primeiro semestre, aumento de 6,8% ante aos seis meses iniciais de 2025.

Foco no segmento premium

A medicina é o segmento premium do ensino superior privado. Na Idomed, por exemplo, unidade de medicina da Yduqs, o tíquete médio de um aluno matriculado há mais de um ano foi de R$ 13.037 no primeiro semestre. Nos demais cursos presenciais do grupo, a mensalidade média ficou em R$ 973. A escala pesa nessa parceria. A Yduqs soma 11,8 mil alunos em medicina, ante a 380 mil no presencial.

A Afya opera 38 instituições no segmento de saúde no Brasil, 32 delas com cursos de medicina e 25 oferecendo pós-graduação e educação continuada em áreas de saúde e médicas no país.

Segundo Paulo Presse, coordenador de estudos de mercado da Hoper Educação, juntas Afya e Yduqs se tornam uma gigante no ensino privado de medicina, com cerca de 38 mil alunos e quase 5,9 mil vagas anuais nessa área. Esses números foram confirmados pelo comunicado divulgado pela Yduqs ao mercado.

Haverá duas frentes prioritárias. Uma delas será a de educação continuada, mirando na oferta de cursos preparatórios para exames de residência, pós-graduação médicas e preparação para provas de título/especialização. A Afya somava mais de 56 mil alunos ativos nessa frente no fim de junho deste ano.

A outra é a de soluções para prática médica, tomando por base a atuação da Afya como uma medtech, numa plataforma que inclui recursos tecnológicos como o Whitebook, de apoio à decisão clínica, entre outras soluções digitais e com inteligência artificial.

As grandes transações têm feito parte dos avanços da Yduqs. Em 2019, a companhia fechou a compra da Adtalen Brasil, dona de Ibmec, por R$ 1,92 bilhão. Anos antes, em meados de 2016, chegou a anunciar a fusão da Estácio com a Kroton (agora Cogna) numa transação de R$ 5,5 bilhões. O negócio, no entanto, acabou barrado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) no ano seguinte.

Na transação de agora, a Yduqs foi assessorada pelo BTG Pactual e pelos escritórios Lobo de Rizzo e Spinelli Advogados, além de Milbank LLP e Convers Dill & Pearman. A família Zaher teve assessoria da Dikaios e do Pinheiro Neto Advogados.

Já a Afya foi apoiada pelo Bank of America Merrill Lynch, Banco Múltiplo, Demarest Advogados, Caminati Bueno Advogados, Maples and Calder LLP e Davis Polk & Wardwell LLP.

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