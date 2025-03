A- A+

EUA Yellen, ex secretária do Tesouro de Biden, entra para o conselho consultivo da Pimco Economista americana vai integrar grupo de aconselhamento dos executivos de uma das maiores gestoras de investimentos do mundo. Bernanke deixa presidência do colegiado para Gordon Brown

A ex-secretária do Tesouro dos EUA Janet Yellen (que também foi presidente do Federal Reserve, o banco central americano) entrou para o conselho consultivo global da Pacific Investment Management Co. (Pimco), junto com o ex-presidente do Banco Central da Índia, Raghuram Rajan.

Ao mesmo tempo, outro ex-presidente do Fede, Ben Bernanke, está deixando o cargo de presidente do conselho consultivo da gestora de investimentos.

O posto será assumido pelo ex-primeiro-ministro do Reino Unido Gordon Brown, informou companhia nesta quarta-feira, em comunicado.

Yellen, de 78 anos, foi secretária do Tesouro durante o governo Biden e presidente do Fed sob Barack Obama.

Anteriormente, passou grande parte da carreira no Fed e na academia, incluindo passagens pela Universidade da Califórnia em Berkeley e pela Universidade de Harvard, em Boston.

O conselho consultivo global da Pimco também inclui o CEO da Business Roundtable, Joshua Bolten, e a especialista em política de defesa e segurança nacional dos EUA, Michèle Flournoy.

A Pimco informou que o conselho tem como função oferecer à empresa “insights sobre os desdobramentos econômicos, políticos e estratégicos globais e sua relevância para os mercados financeiros.”

