Yolo: know-how em gestão de locação chega a Alagoas

A empresa pernambucana Yolo leva sua expertise em gestão de locação com foco em convivência para o mercado de flat service do estado de Alagoas. A empresa vai gerir o condomínio Azzurre by Yolo, que será lançado em evento institucional no Restaurante Catamaran, no Recife, nesta quarta-feira (3), às 17h. O evento é voltado para investidores, imobiliárias, corretores, clientes e parceiros das empresas.

A construção vem de uma parceria entre a construtora HSM Desenvolvimento Imobiliário, que ficará com a incorporação do empreendimento, e a Yolo, responsável por gerir o condomínio e as unidades. O Azzurre é o terceiro produto do tipo flat service lançado no município de Maragogi, litoral norte de Alagoas.

"Com o Azzurre da Praia de Peroba, pretendemos agregar um novo modelo de operação de locação, voltado à gestão de experiência, carente na região, sendo parceiro do incorporador desde sua concepção”, comemora o diretor de Operações da Yolo Coliving, André Santos, lembrando que o empreendimento tem parceria também com a arquiteta Renata Scherb e com a Tidelli Outdoor Living.

De propriedade dos irmãos Yves Nogueira, Italo Nogueira e Diogo Nogueira, a empresa atua com soluções prediais no Recife e Região Metropolinta e no Litoral Sul de Pernambuco e agora inicia seu projeto de expansão para outros estados. No escopo dos serviços, estão a gestão do imóvel e a operação de suas unidades, e a gestão das comunidades impactadas pelos seus condomínios, que vão desde pessoas físicas até as organizações que fornecem serviços para os empreendimentos e seus clientes.

Para o Azzurre, os serviços incluem manutenção predial, administração financeira, portaria remota, assessoria imobiliária administrativa, inteligência de mercado imobiliário, ambientação das áreas comuns, definição e ativação do mix de serviços, gestão dos fornecedores, da comunidade interna e nas áreas comuns, da comunidade de experiências com parceiros locais e da comunidade do marketplace de fornecedores.

“A Yolo traz uma nova experiência voltada à modelagem de serviços e de ambientação para Maragogi, em Alagoas. As unidades ofertadas serão rentabilizadas da melhor forma possível, agregando serviços de experiência, não apenas dentro das unidades, mas também nas áreas comuns”, pontua o diretor de operações da empresa de coliving.

Diferenciais do Azzurre by Yolo

O flat service Azzurre by Yolo está localizado na Rodovia Alagoas 101 Norte, Praia de Peroba, AL-101, Maragogi - AL.

O empreendimento conta com 147 unidades, distribuídas em um pavimento térreo e mais seis superiores, somando 21 unidades por andar e dois elevadores. No térreo, além dos apartamentos, há beach club, recepção, acesso à praia, vagas rotativas para veículos, playground, piscina, summer bar, quadra de beach tennis e um restaurante que funcionará com atendimento ao público externo e ao Azzurre.

Um oitavo piso se soma ao empreendimento e abriga um rooftop, com piscina e hidro, piscina infantil, deck seco, salão de jogos, sauna, spa, studio fitness, espaço grill&pizza, duas áreas gourmet, winebar e brinquedoteca. Dentro de sua estrutura de serviços, há self market, bicicletário, lavanderia compartilhada, coworking, pet place/pet wash e espaço para esportes náuticos como caiaque e stand-up.

As unidades possuem diversas opções de plantas, incluindo apartamentos com garden e piscina privativa, bancadas em granito, preparação para ar-condicionado split, piso em porcelanato, gás encanado e fechadura eletrônica.

