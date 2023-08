Youtuber destrói Ferrari de R$ 2 milhões acidentalmente enquanto gravava um programa; vídeo

A- A+

O youtuber americano Cody Detwiler, mais conhecido pelo nome WhistlinDiesel, de seu canal na plataforma de vídeos, conseguiu a proeza de incendiar uma Ferrari avaliada em US$ 400 mil (cerca de R$ 2 milhões). A reportagem é do site The Mirror.

Ele e sua equipe decidiram mostrar o desempenho do carro de luxo numa corrida por um milharal seco, num dia de verão no Texas, sob um calor infernal de 46ºC.

O resultado? A folhagem seca somada ao calor e atrito dos pneus causou um superaquecimento. No meio das gravações, alguém da equipe, que estava em uma van de filmagem, começou a gritar "fogo".

Cody, de 25 anos, parou e desceu logo do carro. Em meio à fumaça, tentaram jogar água no carro, mas já era tarde. O jeito foi assistir a tudo, chamar os bombeiros e... continuar filmando.





"Bem, lá se vai meio milhão de dólares (...) Perda difícil, mas acho que não posso dizer que não ia acontecer. De qualquer maneira, está tudo bem pessoal, vamos nos recuperar disso... um dia", narrou o youtuber, enquanto a Ferrari F400 e a van de apoio - que também acabou atingida pelo fogo - ardiam no milharal.



Em 6 dias, desde que foi publicado, o vídeo já tem mais de 6,8 milhões de visualizações. Alguns dos 6 milhões de inscritos no canal lembraram, durante a transmissão ao vivo, que nada daquilo tinha sido acidental, que era assim que Cody fazia para ganhar dinheiro.

"Claro, eu ganho dinheiro destruindo coisas, mas não minto, nem tudo é uma conspiração", rebateu Cody, que possui um patrimônio líquido estimado em US$ 4,8 milhões. Há cerca de 6 meses, Cody já havia postado um outro vídeo - que já soma 12 milhões de visualizações - em que vandalizava outra Ferrari.

