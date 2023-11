A- A+

EMPREGO Ypê anuncia vagas de emprego para motoristas de carreta Interessados podem se cadastrar no site da empresa

A Ypê, empresa fabricante de produtos de higiene e limpeza, divulgou hoje (08) a abertura de 30 vagas de emprego para motoristas de carreta na categoria E, com oportunidas disponíveis para o município de Itapissuma, em Pernambuco.

As vagas também estão disponíveis em todas as outras unidades da empresa: Amparo e Salto (SP), Anápolis e Goiânia (GO) e Simões Filho (BA). Segundo a empresa, é oferecido aos colaboradores benefícios como assistência médica e odontológica, participação nos lucros ou resultados (PPR), previdência privada, seguro de vida, vale refeição e cesta de produtos.

Para se cadastrar, basta ter a carteira de motorista na categoria E e se inscrever no site.

