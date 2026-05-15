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BRASIL Ypê: Anvisa analisa recurso contra suspensão de produtos nesta sexta (15) Representantes da empresa se reuniram com membros do órgão regulador na terça-feira

A diretoria-colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) analisa nesta sexta-feira o recurso da Ypê sobre a decisão do órgão, que suspendeu a fabricação, comercialização e distribuição dos produtos da empresa.

A Ypê teve 25 produtos, das linhas de detergentes, sabão em pó e desinfetante, suspensos pela Agência Nacional de Vigilância (Anvisa) e pela Vigilância Sanitária de São Paulo na semana passada.

A empresa entrou com recurso contra a medida, o que suspendeu os efeitos da decisão até avaliação do colegiado, que estava marcada para hoje. Ainda assim, a Ypê preferiu interromper a produção na unidade de Amparo (SP) para acelerar o cumprimento das medidas exigidas pelas autoridades sanitárias.

Representantes da empresa se reuniram ontem com membros da Anvisa. Segundo a Anvisa, a empresa apresentou as ações em andamento para a correção das linhas de fabricação dos produtos.





"De acordo com a empresa, desde a publicação da Resolução Anvisa 1.834/2026, na última quinta-feira (7/5), as equipes da fábrica de Amparo (SP) intensificaram o trabalho para atender a 239 ações corretivas elencadas pela Ypê, com o objetivo de cumprir as exigências da vigilância sanitária", diz a agência em nota.

Em comunicado, a Ypê informou hoje que está em colaboração máxima com a Anvisa na busca por uma solução definitiva para a situação. A empresa confirmou ter apresentado uma atualização do plano de ação com a evolução de seu processo fabril na reunião de ontem com a agência.

"A empresa está apresentando informações detalhadas e laudos técnicos de microbiologia com verificações realizadas nos processos, bem como a análise de risco para o consumidor", disse a Ypê, acrescentando que, por essa razão, solicitou à Diretoria Colegiada da Anvisa "a manutenção dos efeitos do recurso que suspendeu a RE 1.834/2026, até que seja concluída a apresentação da documentação ao órgão regulador".

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