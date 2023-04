Ypê inaugura nova fábrica e Centro de Distribuição, em Itapissuma (PE)

A- A+

A empresa brasileira Ypê, uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do país, inaugurou, nesta terça-feira (26/04), nova fábrica e Centro de Distribuição no município de Itapissuma, no Litoral Norte, em Pernambuco. As máquinas da companhia foram ligadas às 11h15. O novo complexo fabril está gerando 250 empregos diretos - com estimativa de expansão para 800 - e visa fortalecer a presença da marca na região, que já conta com uma fábrica em Simões Filho (BA). As articulações para abertura da fábrica iniciaram em 2019 e refletem o plano de aproximação da empresa com o consumidor nordestino.

R$ 420 milhões

Com investimento de R$ 420 milhões, parte sendo financiada pelo Banco do Nordeste, a planta foi construída do zero. Está localizada em um terreno de 400.000 m2, com mais de 52.000m2 de área construída, entre área fabril, prédios de apoio e Centro de Distribuição. Segundo o vice-presidente de Operações da Ypê, Jorge Eduardo Beira, Pernambuco foi escolhido por ser um centro de logística no Nordeste, região que, para ele, tem o maior potencial consumidor do País.

"Temos vocação logística, gente trabalhadora, capacidade empreendedora e, além disso, um grande mercado consumidor, onde as indústrias querem se instalar. São investimentos como esses que nos ajudam a impulsionar a geração de empregos, superando o desafio da pobreza”, destacou Raquel Lyra.

Pandemia

“Estar aqui é uma alegria gigantesca em uma empresa que completa 73 anos. A gente fez uma obra no meio da pandemia, cuidando das pessoas, e tivemos mais de 500 pessoas trabalhando aqui em dois anos, numa época tão difícil de Covid. A gente confia tanto na capacidade das pessoas de Pernambuco em produzir que estamos pensando em trazer mais linhas de produtos e ampliar”, acrescentou, em entrevista à imprensa.

Qualidade da água

De acordo com o CEO e presidente executivo da Ypê, Waldir Beira Junior, a nova fábrica será um hub para estados como Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão e Piauí. Itapissuma foi escolhida por conta da abundância e qualidade da água. O empresário acrescentou que, além dos empregos gerados, a empresa já impactou de forma positiva 2.700 crianças e 1.700 alunos atendidos em escola de educação financeira.

“Essa inauguração faz parte da nossa estratégia de crescimento e é um importante marco na história da companhia. Nós temos, em Itapissuma, a rodovia que passa perto, o lençol freático, com abundância de água, e a possibilidade de contar com as pessoas da localidade”, contou o presidente executivo da Ypê.

A nova fábrica produzirá itens que compõem o portfólio de produtos da marca, como lava-louças, amaciantes, lava-roupas, água sanitária e a esponja de aço Assolan.

*Autoridades*

No evento de inauguração e descerramento da placa, em Itapissuma, estiveram presentes autoridades políticas como a governadora, Raquel Lyra, os deputados Antônio Moraes (PSDB) e Mário Ricardo (Republicanos); e o prefeito de Itapissuma, José Tenório Bezerra Filho; e também os membros da diretoria e do conselho da Ypê. Na ocasião, os convidados também fizeram uma visita para conhecer as novas instalações.



