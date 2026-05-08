Ypê: mercados começam a recolher os produtos suspensos pela Anvisa
Consumidores foram às compras para substituir os itens da marca que tinham em casa
Os produtos da marca Ypê, suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), começaram a ser recolhidos hoje nos mercados. A recomendação da Agência é suspender o uso de lava-louças (detergente), sabão líquido para roupas e desinfetante da marca, de lotes com numeração final 1. A Anvisa também determinou ontem (7) a suspensão da fabricação, comercialização e distribuição dos produtos.
Nos mercados Mundial e Super Market, localizados no Bairro de Fátima, no Rio de Janeiro, os produtos da marca Ypê foram recolhidos nesta manhã. Os mercados preencheram os espaços vazios nas prateleiras com produtos de marcas similares.
Já no mercado Extra, também no Bairro de Fátima, os produtos da Ypê do lote 1 ainda podem ser encontrados. Questionado, um funcionário da rede, que não quis se identificar, informou que o recolhimento deve ocorrer entre hoje e amanhã, mas ainda não há data certa e nem estimativa de quando poderão vender novamente os produtos.
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No bairro Vila Isabel, os mercados Prezunic e Rede Economia já tiveram todos os produtos da Ypê recolhidos hoje. Mas, no Supermercado Premium, os produtos da marca ainda estão nas prateleiras. O gerente, que também não quis se identificar, diz que não sabia da orientação da Anvisa, mas que vai averiguar e entrar em contato com a empresa para fazer o recolhimento.
— Eu sempre comprei o amaciante, o detergente e o sabão em pó pelo custo e pela qualidade. O amaciante que eu compro nem está na lista dos produtos contaminados, mas, na dúvida, vou ter que trocar. Eu não sei nem qual que eu vou levar agora, não conheço outro — relata Cristóvão.
Antônio Paulo de Souza estava buscando um detergente da marca Ypê nas prateleiras do mercado Mundial, mas foi informado, por outra consumidora, sobre o que tinha ocorrido. Ele relata que sempre contou os produtos e, agora, está com dúvidas se continuará usando os produtos que têm em casa.
— Eu sempre comprei os produtos de limpeza da Ypê por serem bons e baratos. Agora, por causa disso, não sei se vou usar os produtos que tenho em casa, ainda estou com dúvidas se é verdade ou não — conta Souza.
Com receio de comprar um produto que esteja na lista dos suspensos pela Anvisa, Márcio Maia optou por conversar com outros consumidores, no corredor do mercado, para saber qual opção levar.
— A gente ficou na dúvida se compra ou não. Como tem essa questão do lote, não sabemos qual é o produto que não pode comprar. Vi que não tem a marca Ypê aqui, mas estamos com medo de comprar outra e ficar no prejuízo — desabafa Maia
— Eu reservei os produtos em casa e estou tentando ligar para eles, para ver se, pelo menos, eles têm alguma reposição. Desde ontem, eu ligo e ninguém atende — conta Ferreira.
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Com sete unidades do detergente Ypê em casa, Estefani Pena Fernandes foi ao mercado Prezunic substituir os produtos. Ela também tentou ligar para o SAC da marca, mas ainda não teve um retorno.
— Eu vi as notícias agora de manhã e vim comprar outros produtos. Estou tentando ligar para o SAC mas ainda não me responderam. Vou guardar os detergentes, estou com medo até de botar no lixo — relata Fernandes.
— Eu sempre compro os produtos da marca Ypê, vi as notícias, mas não acreditei muito nessas coisas não, acho estranho. Sempre usei e nunca ouvi nada sobre isso, vou continuar levando — conta Moura.
— Eu vi no jornal e vou ter que levar outra marca porque estou com medo do estoque estar contaminado. Não vou descartar os produtos que tenho, vou esperar saber de mais informações — compartilha Alves.
Bráulio Neto tem uma franquia de minimercados dentro de condomínios em Niterói. Ontem a noite, ele fez um pedido de uma caixa com 24 detergentes e de outra com 12 águas sanitárias da marca Ypê. Agora, ele se questiona o que fazer.
— Eu faço compras em volumes maiores e tinha feito um pedido às 23h15 de ontem. Estava na dúvida se ia chegar ou não, mas chegou hoje. Agora, estou aguardando para ver o que fazer, mas a orientação é entrar em contato com o SAC — conta Neto
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