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Detergente Ypê: mercados começam a recolher os produtos suspensos pela Anvisa Consumidores foram às compras para substituir os itens da marca que tinham em casa

Os produtos da marca Ypê, suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), começaram a ser recolhidos hoje nos mercados. A recomendação da Agência é suspender o uso de lava-louças (detergente), sabão líquido para roupas e desinfetante da marca, de lotes com numeração final 1. A Anvisa também determinou ontem (7) a suspensão da fabricação, comercialização e distribuição dos produtos.

Nos mercados Mundial e Super Market, localizados no Bairro de Fátima, no Rio de Janeiro, os produtos da marca Ypê foram recolhidos nesta manhã. Os mercados preencheram os espaços vazios nas prateleiras com produtos de marcas similares.

Já no mercado Extra, também no Bairro de Fátima, os produtos da Ypê do lote 1 ainda podem ser encontrados. Questionado, um funcionário da rede, que não quis se identificar, informou que o recolhimento deve ocorrer entre hoje e amanhã, mas ainda não há data certa e nem estimativa de quando poderão vender novamente os produtos.

No bairro Vila Isabel, os mercados Prezunic e Rede Economia já tiveram todos os produtos da Ypê recolhidos hoje. Mas, no Supermercado Premium, os produtos da marca ainda estão nas prateleiras. O gerente, que também não quis se identificar, diz que não sabia da orientação da Anvisa, mas que vai averiguar e entrar em contato com a empresa para fazer o recolhimento.

‘Na dúvida, vou ter que trocar’

Myriam Cristóvão conta que tem sete unidades do detergente Ypê em casa. Ontem, quando soube da orientação da Anvisa, ficou preocupada e decidiu que iria comprar o produto de outra marca.

— Eu sempre comprei o amaciante, o detergente e o sabão em pó pelo custo e pela qualidade. O amaciante que eu compro nem está na lista dos produtos contaminados, mas, na dúvida, vou ter que trocar. Eu não sei nem qual que eu vou levar agora, não conheço outro — relata Cristóvão.

Antônio Paulo de Souza estava buscando um detergente da marca Ypê nas prateleiras do mercado Mundial, mas foi informado, por outra consumidora, sobre o que tinha ocorrido. Ele relata que sempre contou os produtos e, agora, está com dúvidas se continuará usando os produtos que têm em casa.

— Eu sempre comprei os produtos de limpeza da Ypê por serem bons e baratos. Agora, por causa disso, não sei se vou usar os produtos que tenho em casa, ainda estou com dúvidas se é verdade ou não — conta Souza.

Com receio de comprar um produto que esteja na lista dos suspensos pela Anvisa, Márcio Maia optou por conversar com outros consumidores, no corredor do mercado, para saber qual opção levar.

— A gente ficou na dúvida se compra ou não. Como tem essa questão do lote, não sabemos qual é o produto que não pode comprar. Vi que não tem a marca Ypê aqui, mas estamos com medo de comprar outra e ficar no prejuízo — desabafa Maia

‘Estou tentando entrar em contato com o SAC, mas não respondem’

Márcia Ferreira ficou sabendo dos produtos suspensos pela Anvisa ontem, foi verificar e viu que tinha alguns itens da marca em casa. Ela tentou entrar em contato com o SAC da Ypê, mas ainda não teve sucesso.

— Eu reservei os produtos em casa e estou tentando ligar para eles, para ver se, pelo menos, eles têm alguma reposição. Desde ontem, eu ligo e ninguém atende — conta Ferreira.

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Com sete unidades do detergente Ypê em casa, Estefani Pena Fernandes foi ao mercado Prezunic substituir os produtos. Ela também tentou ligar para o SAC da marca, mas ainda não teve um retorno.

— Eu vi as notícias agora de manhã e vim comprar outros produtos. Estou tentando ligar para o SAC mas ainda não me responderam. Vou guardar os detergentes, estou com medo até de botar no lixo — relata Fernandes.

Consumidores continuam optando pela marca

No mercado Extra, Arnaldo de Moura optou por levar o sabão em pó da Ypê, mesmo sendo do lote 1, pois não queria abrir mão de uma marca que já conhece.

— Eu sempre compro os produtos da marca Ypê, vi as notícias, mas não acreditei muito nessas coisas não, acho estranho. Sempre usei e nunca ouvi nada sobre isso, vou continuar levando — conta Moura.

E os comerciantes?

No corredor do Mundial, Pedro Alves, que é comerciante, conta que está com 20 unidades do detergente Ypê em estoque, ele vai guardar os produtos e esperar mais informações. Hoje, ele optou por levar outra marca.

— Eu vi no jornal e vou ter que levar outra marca porque estou com medo do estoque estar contaminado. Não vou descartar os produtos que tenho, vou esperar saber de mais informações — compartilha Alves.

Bráulio Neto tem uma franquia de minimercados dentro de condomínios em Niterói. Ontem a noite, ele fez um pedido de uma caixa com 24 detergentes e de outra com 12 águas sanitárias da marca Ypê. Agora, ele se questiona o que fazer.

— Eu faço compras em volumes maiores e tinha feito um pedido às 23h15 de ontem. Estava na dúvida se ia chegar ou não, mas chegou hoje. Agora, estou aguardando para ver o que fazer, mas a orientação é entrar em contato com o SAC — conta Neto

Quais os produtos afetados?

A íntegra da Resolução 1.834/2026 com a relação dos produtos e lotes pode ser consultada na edição do Diário Oficial da União (DOU) de quinta-feira, dia 7 de maio. A Anvisa ressalta que somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados.

Lava Louças Ypê Clear Care

Lava Louças com Enzimas Ativas Ypê

Lava Louças Ypê

Lava Louças Ypê Toque Suave

Lava-Louças Concentrado Ypê Green

Lava-Louças Ypê Clear

Lava-Louças Ypê Green

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green

Lava Roupas Líquido Ypê Express

Lava Roupas Líquido Ypê Power Act

Lava Roupas Líquido Ypê Premium

Lava Roupas Tixan Maciez

Lava Roupas Tixan Primavera

Desinfetante Bak Ypê

Desinfetante de Uso Geral Atol

Desinfetante Perfumado Atol

Desinfetante Pinho Ypê

Lava Roupas Tixan Power Act

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