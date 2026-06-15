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ANVISA Ypê: quais produtos seguem suspensos e quais foram liberados pela Anvisa? Tire suas dúvidas Agência ampliou nesta segunda-feira lista de itens autorizados para uso, mas mantém restrições sobre parte dos detergentes, desinfetantes e lava-roupas produzidos neste ano

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou para uso, nesta segunda-feira, os lotes de número final "1" de detergentes e desinfetantes da Ypê fabricados em março deste ano. A decisão, porém, mantém suspensos os lava-roupas produzidos naquele mês, assim como todos os desinfetantes, detergentes e lava-roupas de lote final "1” produzidos nos meses de janeiro e fevereiro.

A suspensão foi motivada após identificação de irregularidades durante inspeção sanitária realizada pela Anvisa na fábrica da Ypê em Amparo (SP), entre os dias 27 e 30 de abril. Desde então, a empresa apresenta laudos a fim de reverter as decisões. A comercialização e uso dos produtos só são liberados após comprovação de conformidade com as exigências sanitárias.

Diante das dúvidas geradas pelas sucessivas decisões, O Globo preparou um tira-dúvidas para explicar quais produtos continuam suspensos e quais podem ser usados, além de explicar o que o consumidor deve fazer caso tenha produtos suspensos para uso.

Quais produtos estão suspensos e não devem ser utilizados?

Todos os detergentes e desinfetantes líquidos de lote final "1" fabricados pela Ypê antes de primeiro de março de 2026 - continuam suspensos para uso do consumidor.

Nesta lista, estão os desinfetantes Bak Ypê e Pinho Ypê. Entre os detergentes, estão o "Enzimas Ativas Ypê"; "Ypê"; "Concentrado Ypê Green"; "Ypê Clear"; "Ypê Green" e "Ypê Toque Suave".

Entre os lava-roupas (sabão líquido para lavar roupas), estão suspensos todos aqueles de lote final "1" fabricados antes do dia primeiro de abril deste ano. A medida abrange os seguintes produtos:

"Tixan Ypê Combate Mau Odor"; "Tixan Ypê Cuida das Roupas"; "Tixan Ypê Antibac; "Tixan Ypê Coco e Baunilha"; "Tixan Ypê Green"; "Ypê Express"; "Ypê Power Act"; "Ypê Premium"; "Tixan Maciez"; "Tixan Primavera"; "Tixan Power Act" e "Tixan Ypê".

Quais produtos foram liberados para uso hoje?

A Anvisa liberou para uso todos os detergentes líquidos e desinfetantes fabricados em março de 2026 dos lotes de número final “1”. A medida não se aplica aos lava-roupas líquidos, que só estão aptos para uso aqueles fabricados a partir do dia 1º de abril.

Produtos anteriores a janeiro de 2026 podem ser usados?

Itens produzidos antes de janeiro de 2026 não estão contemplados pelas medidas anunciadas pela agência sanitária.

Como identificar a data de fabricação e o lote dos produtos Ypê?

Os lotes dos produtos vêm impressos na embalagem, geralmente perto da base ou da tampa do produto. O número do lote vem depois da letra "L", e a data de fabricação aparece em cima ou ao lado.

Tenho um produto que não está liberado para uso. O que fazer?

O consumidor pode pedir a troca ou reembolso à Ypê. Para isso, pode registrar solicitação no SAC da Ypê nos telefones 0800 002 6071, com atendimento 24h; 0800 278 0024, de segunda a domingo, das 9h às 18h; ou 0800 130 0544, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h.

Para quem deseja reembolso, também é possível formalizar a solicitação direto no site "www.ype.info/comunicado". Lá, o cliente informa fados pessoais, como CPF, telefone, e-mail e chave Pix, além de preencher endereço e dados do produto afetado.

Ele também deve informar o lote, a data de fabricação e a quantidade de itens que deseja ressarcir. A empresa pede ainda o envio de uma foto do produto ou, alternativamente, da chave de acesso da nota fiscal. Caso possua, o cliente também pode anexar a nota ou cupom fiscal, embora o documento não seja obrigatório.

O pagamento é realizado apenas via Pix, segundo a empresa. Já para pedidos de troca, o registro deve ser formalizado estritamente por telefone.

Como funciona a troca desses produtos?

A Ypê não detalhou ao Globo como é feita a troca dos produtos. Segundo a empresa, as orientações são repassadas individualmente aos consumidores após o registro da solicitação em seus canais de atendimento.

O que acontece com produtos suspensos não contemplados em ações de recolhimento?

A Ypê não orienta o descarte dos produtos suspensos, seguindo recomendações da própria Anvisa.

No caso dos desinfetantes e detergentes de lote final "1" fabricados entre janeiro e fevereiro deste ano, a empresa afirma que os itens não precisam ser devolvidos ou recolhidos obrigatoriamente neste momento. Quem optar por não solicitar reembolso ou troca pode aguardar a análise dos laudos técnicos apresentados pela companhia à Anvisa.

Até nova manifestação da agência, a orientação é manter os produtos "separados e armazenados em local seguro", sem utilização. A Ypê busca reverter a suspensão desses lotes, mas não há prazo definido para uma decisão. Uma eventual liberação dependerá da avaliação dos documentos pelo órgão regulador.

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