A- A+

BRASIL Zeca Dirceu critica governo e diz estar com "paciência zero" após recuo no Pix Governo federal decidiu revogar a norma da Receita que ampliava o monitoramento de transações financeiras, incluindo o Pix

O deputado Zeca Dirceu (PT-PR) criticou o governo de Luiz Inácio Lula da Silva nas redes sociais nesta quinta-feira. O ex-líder do partido na Câmara dos Deputados e filho de um dos principais nomes da sigla, o ex-ministro da Casa Civil Zé Dirceu, afirmou que a ‘situação está péssima’. Procurado, ele afirmou apenas que não iria comentar, mas o comentário aparece na esteira do recuo do governo em relação ao Pix.

“Não me venham com “Bom dia”, situação é péssima! Acordei tão nervoso, que meu café foi diferente, joguei o pó na boca e toquei água quente pra dentro, paciência zero, em especial com nosso governo. Meu único alento é seguir na defesa da educação, o Mais Professores está ON”, escreveu Zeca no X.





A publicação foi republicada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Para aliados, o deputado criticou o recuo do governo federal em relação ao Pix. Na visão do seu grupo, foi como se o governo tivesse chamado soldados a uma guerra e no início da batalha, generais fugiram e deixaram os peões sozinhos no front.

Ontem, o governo federal decidiu revogar a norma da Receita que ampliava o monitoramento de transações financeiras, incluindo o Pix. O recuo é uma resposta à onda de informações falsas sobre a medida. Segundo o ministro Fernando Haddad (Fazenda), o governo avalia tomar “providências criminais” contra quem divulgou fake news e aplicou golpes usando desinformação sobre a normativa.

Com a medida, a Receita passou a receber dados de transações das operadoras de cartão de crédito (carteiras digitais) e das fintechs para movimentações acumuladas acima de R$ 5 mil por mês para pessoas físicas a partir de 1º de janeiro.

Isso valia tanto para o Pix como para outras formas de transferência de recursos. Antes, apenas bancos tradicionais eram obrigados a informar os dados (leia mais abaixo).

Além das fake news, com informações falsas divulgadas até mesmo por líderes políticos e religiosos, golpistas aproveitaram o momento para tentar tirar dinheiro de quem usa o Pix. O governo federal já anunciou que pretende acionar a Justiça contra esses criminosos.

Veja também