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Conflito

Zelensky pede mais 70 bi à UE para financiar a guerra em 2027

"É um número realista. E peço que encontrem esse apoio. Isso nos ajudará a conter a Rússia", acrescentou o presidente da Ucrânia

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O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursa durante uma coletiva de imprensa como parte da cúpula da União Europeia na sede da UE em Bruxelas, em 16 de outubro de 2026O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursa durante uma coletiva de imprensa como parte da cúpula da União Europeia na sede da UE em Bruxelas, em 16 de outubro de 2026 - Foto: Nicolas Tucat/AFP

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu nesta sexta-feira (16) 70 bilhões de euros (396 bilhões de reais) adicionais aos seus aliados europeus para financiar o esforço de guerra da Ucrânia no próximo ano.

"A guerra vai custar 155 bilhões de euros (877 bilhões de reais) no ano que vem. E precisamos de pelo menos 70 bilhões de euros a mais da parte de vocês", declarou Zelensky diante dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia reunidos em uma cúpula em Bruxelas, segundo o discurso que publicou na rede social X.

 

"É um número realista. E peço que encontrem esse apoio. Isso nos ajudará a conter a Rússia", acrescentou.

Os líderes europeus reconheceram que o apoio financeiro e militar à Ucrânia está garantido até 2026, mas que o financiamento previsto para 2027 só está coberto parcialmente.

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A União Europeia aprovou um empréstimo de 90 bilhões de euros (509 bilhões de reais) para o período 2026-2027, dos quais cerca de 45 bilhões estão destinados ao próximo ano.

No entanto, esse montante não será suficiente, razão pela qual os europeus estudam novas fórmulas para continuar financiando o esforço de guerra ucraniano.

"Vamos ter que aumentar novamente o financiamento para poder apoiar de forma sustentável a Ucrânia", declarou na quinta-feira o chanceler alemão, Friedrich Merz, antes do início da cúpula europeia.

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