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Conflito Zelensky pede mais 70 bi à UE para financiar a guerra em 2027 "É um número realista. E peço que encontrem esse apoio. Isso nos ajudará a conter a Rússia", acrescentou o presidente da Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu nesta sexta-feira (16) 70 bilhões de euros (396 bilhões de reais) adicionais aos seus aliados europeus para financiar o esforço de guerra da Ucrânia no próximo ano.

"A guerra vai custar 155 bilhões de euros (877 bilhões de reais) no ano que vem. E precisamos de pelo menos 70 bilhões de euros a mais da parte de vocês", declarou Zelensky diante dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia reunidos em uma cúpula em Bruxelas, segundo o discurso que publicou na rede social X.

The war will cost 155 billion euros next year. And we need at least 70 billion euros more from you – for defense, for weapons, and for our resilience. This is a realistic amount. And I ask you to find this support. It will help us hold Russia back. There are some very simple facts. We stop most Russian assaults on the front line thanks to drones. We cut Russian supply lines with these technologies. And our drones are helping to weaken Russia’s economy. Right now, we could produce two or three times more drones – depending on the type. But we simply don’t have enough money for that. It’s true. Just imagine if we could put two or three times more pressure on Russia than we do today. From an address to the participants of the European Council meeting. (4/5) — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2026

"É um número realista. E peço que encontrem esse apoio. Isso nos ajudará a conter a Rússia", acrescentou.

Os líderes europeus reconheceram que o apoio financeiro e militar à Ucrânia está garantido até 2026, mas que o financiamento previsto para 2027 só está coberto parcialmente.

A União Europeia aprovou um empréstimo de 90 bilhões de euros (509 bilhões de reais) para o período 2026-2027, dos quais cerca de 45 bilhões estão destinados ao próximo ano.

No entanto, esse montante não será suficiente, razão pela qual os europeus estudam novas fórmulas para continuar financiando o esforço de guerra ucraniano.

"Vamos ter que aumentar novamente o financiamento para poder apoiar de forma sustentável a Ucrânia", declarou na quinta-feira o chanceler alemão, Friedrich Merz, antes do início da cúpula europeia.

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