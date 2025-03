A- A+

experiência do cliente Zendesk Relate 2025: evento em Las Vegas aponta tendências em soluções com IA para negócios Conferência reúne líderes e especialistas em experiência do cliente para discutir o futuro do setor

Las Vegas (EUA) - Foi o cenário iluminado e nada discreto de Las Vegas, no estado de Nevada, nos Estados Unidos, que a Zendesk escolheu, mais uma vez, para o seu evento anual, o Zendesk Relate 2025.

A empresa oferece serviço impulsionado por inteligência artificial (IA) e abre espaço, durante a conferência, para discutir com clientes e outras personalidades o que há de mais inovador na área.

Desta terça-feira (25) até a quinta-feira (27), no Aria Resort & Casino, a empresa apresenta as principais tendências quando se fala em experiência do cliente (CX).

Líderes da Zendesk e especialistas explicam, em painéis durante todos os dias, novidades do setor, bem como discutem o futuro do atendimento ao cliente.

A programação do evento ainda traz outras lideranças mundiais, a exemplo da ex-primeira-ministra da Nova Zelândia Jacinda Ardern, do comediante sul-africano Trevor Noah, da atriz Tracee Ellis Ross e da perfumista Jo Malone.

Travor Noah, Jacinda Ardern, Tracee Ellis Ross e Jo Malone também participam do Zendesk Relate 2025 | Imagem: Zendesk/Reprodução

Sobre a Zendesk

Sediada em São Francisco, nos Estados Unidos, a Zendesk tem 17 escritórios espalhados pelo mundo, incluindo no Brasil, mais precisamente na cidade de São Paulo. Ainda há bases da empresa, além de na América do Norte, também na Europa, Ásia e no Pacífico.

A meta da Zendesk é, até 2027, alcançar US$ 3 bilhões em receita. Para conseguir o objetivo, segundo a própria empresa, tem acelerado seus investimentos em inovação orgânica e inorgânica para construir a plataforma de CX mais completa e impulsionada por IA do mercado.

De 2023 até 2025, a Zendesk não só lançou produtos importantes para o mercado, mas também adquiriu plataformas para somar ao trabalho já realizado. De lá para cá, foi lançada a Zendesk AI e foram adquiridas Tymeshift, Klaus, Ultimate e, mais recentemente, a Local Measure.

*A jornalista viajou a convite da Zendesk

